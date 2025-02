Tunisie: Ligue 1 - 20e journée - ST - Enrayer la spirale négative

Le Stade Tunisien compte sur la réception de l'Etoile Sportive du Sahel pour se refaire la cerise.

Pas de répit pour le Stade Tunisien qui enchaîne les matchs à un rythme soutenu ces derniers temps. Pas le temps de souffler donc pour des Bardolais qui ont récemment croisé l'EST dans le cadre du Super tunisien. Les hommes de Maher Kanzari reçoivent ainsi dans la foulée l'Etoile Sportive du Sahel, un onze qui arrive à vive allure et qui a l'intention de talonner davantage le leader en se produisant au Bardo.

Le Stade est donc averti, l'ESS foulera la pelouse du Hedi Naifer avec des visées offensives, tout comme les Bardolais d'ailleurs, un groupe qui compte sur ce match pour se refaire la cerise et rompre avec un cycle improductif. L'Etoile aujourd'hui, la Zliza samedi prochain et l'USBG le mercredi suivant, l'équipe stadiste se doit de valider si elle veut tenir à terme une place d'accessit cette saison.

Ce faisant, une question se pose logiquement ces derniers temps. L'effectif stadiste est-il réduit à sa plus simple expression ? De prime abord, l'on note qu'outre les Hamza Khadhraoui, Hamza Ben Abda, Haythem Jouini et Lamine Ndao partis en début de saison, Youssouf Oumarou et Zied Berrima leur ont emboîté le pas, puis Bilel Mejri, dernier en date parmi les partants, a mis le cap sur la Libye récemment. Il n'en fallait pas plus donc pour que le groupe stadiste soit amoindri après cette saignée en règle, alors que l'ambition du club est de consolider son rang.

Des alternatives perfectibles

Maher Kanzari va donc devoir composer avec l'escouade actuelle jusqu'au bout de l'exercice en cours. Et pour ce faire, le coach stadiste va devoir s'accommoder avec le gros des troupes sous la main, à commencer par l'assortiment appelé à en découdre cet après-midi avec l'Etoile. Quid du onze pressenti à présent ? En défense tout d'abord, outre Dkhil et Hlel en ballottage pour le poste de gardien de but (avantage au premier), si Hedi Khalfa et Nidhal Laifi occuperont les flancs, sur le côté droit, Ouerghemi peut aussi faire l'affaire en lieu et place de l'expérimenté Khalfa. Dans l'axe à présent, le tout jeune Adem Arous débutera le match et formera la charnière centrale avec Ousmane Ouattara, voire Marouen Sahraoui (gardé en réserve face à l'EST récemment).

Plus haut, au coeur du jeu, la triplette Mugisha Bonheur-Yusuf Touré-Rayan Smaâli sera reconduite, alors qu'en attaque, Youssef Saâfi occupera le couloir droit, le jouvenceau Khalil Ayari débutera sur l'aile gauche et Nacef Atoui sera titularisé en pointe, quoique Sadok Kadida postule aussi pour le poste d'avant-centre. Quelles alternatives restantes pour Kanzari à présent ? Quoi que l'on dise, le Stade peut toujours compter sur son «grenier», avec des jeunes qui piaffent d'impatience de prendre du galon. L'on peut citer les deux jeunes ailiers gauches, Moncef Gharbi et Sajed Ferchichi, le latéral droit Mohamed Iyadh Riahi, aux côtés du feu follet milieu Amath Ndao et de l'arrière gauche sénégalais Ibrahima Djité.