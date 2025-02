Sénégal: Kédougou - Les acteurs territoriaux invités à participer activement au financement de la planification familiale

Le directeur régional de la santé de Kédougou (est), Ababacar Mbaye, a invité, mardi, les acteurs territoriaux à participer activement au financement de la planification familiale pour réduire les décès maternels et néonatals dans la région.

"Les autorités territoriales doivent participer au financement local de la planification familiale pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, parce que les ressources se raréfient au niveau mondial", a-t-il exhorté.

Le directeur régional de la santé de Kédougou s'exprimait au terme d'un atelier sur la dissémination du Plan stratégique de la santé productive maternelle, néonatale, infantile des adolescents et des jeunes, et de la nutrition 2024-2028, et du plan d'action national budgétisé de la planification familiale pour la même période.

La rencontre a été présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement Mouhamadou, Moustapha Gaye en présence de Maguette Dia, cheffe de la Division de la santé et de l'adolescent au niveau de la Direction de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent et des acteurs territoriaux.

Dr Ababacar Mbaye a, à cette occasion, signalé que ce plan de financement local sera adapté à l'ensemble des équipes-cadres des districts pour la mobilisation des ressources financières.

"Il faut que tout le monde et même les entreprises locales participent au financement local afin de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale dans la région de Kédougou" a-t-il plaidé.

Différents plans stratégiques en matière de santé de la reproduction ont été mis en oeuvre depuis 2011 à Kédougou.

"Ils ont permis d'améliorer la santé de la population", s'est félicité le directeur régional de la santé, annonçant dans le même temps la mise en place, dans les prochains jours, d'un Comité régional de politique sanitaire.