Gambie: Le président Barrow appelle à l'unité politique à l'approche du Jubilé de Diamant

Le président Adama Barrow a appelé à la collaboration de tous les partis politiques et de tous les citoyens à l'approche des célébrations du jubilé de diamant du pays.

Cet appel à l'action a été lancé par Mr Baboucarr Bouy, ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative, de la Coordination et de l'exécution des Politiques, au nom du président, lors d'un dialogue national tenu dimanche au centre de conférence.

« J'invite tous les partis politiques et tous les Gambiens à se joindre à nous pour le développement national. Aucun individu ou parti ne peut rester au pouvoir indéfiniment. En travaillant ensemble, main dans la main, nous pouvons assurer une transition en douceur du gouvernement d'une génération à l'autre sans hostilité, guerre civile, effusion de sang ou prise de pouvoir militaire », a déclaré le président Barrow.

« En vérité, il n'y a aucune question dont nous ne puissions discuter. Aucune circonstance ne nous empêche de dialoguer et aucune raison légale ne nous empêche de vivre en paix dans ce pays que nous appelons tous notre maison. Nous fonctionnons grâce à des plans, des politiques, des projets, des programmes, des institutions, des procédures, des lois et des règlements nationaux. Tous ces éléments sont suffisamment vastes pour nous accommoder tous et ils n'appartiennent à personne, tout comme la nation n'appartient à personne ».

« Tous ces éléments sont créés par l'homme. Ils sont issus de processus de réflexion et sont des idées susceptibles d'examen et de raffinement. Cela permet à chaque citoyen de contribuer à ces instruments ».

« Par conséquent, le fonctionnement de nos institutions ou le déroulement de nos programmes dépend entièrement de nous. Il s'agit d'un forum pour discuter de ces questions nationales. En vue de les examiner, tout ce dont nous avons besoin, c'est la simplification des sujets en discussion, de trouver un terrain d'entente et de nous mettre d'accord sur les meilleures options ».

« En tant que chef d'État, je souhaite passionnément travailler avec tous les Gambiens, qu'ils soient dans leur pays ou dans la diaspora. Dans la même veine, en tant que chef de parti et citoyen, je tends la main de la coopération à tout le monde ».

Le président Barrow a poursuivi pour dire que l'indépendance de 2024 avait suscité des discussions animées, « mais le thème de cette année, "Marcher en solidarité pour l'autosuffisance et le développement national", est non seulement très pertinent, mais il nous permet également d'envisager de manière plus constructive les 40 prochaines années, lorsque le pays fêtera son centenaire ».

« Ces réflexions devraient nous inciter à commencer à chercher des réponses sur ce que nous devons faire de toute urgence au cours des quatre prochaines décennies pour faire de la Gambie un pays de rêve pour tous les Gambiens. »

« Nous devons marcher ensemble, c'est-à-dire solidairement, utiliser nos ressources humaines et matérielles pour développer rapidement le pays. D'un point de vue sociopolitique, marcher signifie, au sens figuré, marcher collectivement et comporte des dimensions à la fois horizontales et verticales. »

« Cela peut se faire par le biais de nos structures à différents niveaux, formels et informels. En d'autres termes, nous devons travailler collectivement à travers nos structures de gouvernance, nos institutions, nos communautés, nos familles, nos groupes sociaux et à travers chaque individu. Cela signifie qu'avant tout, nous devons nous soumettre à la Constitution et aux lois du pays », a-t-il affirmé.

