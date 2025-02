Tunisie: Clôture du Projet Startups et PME Innovantes - Un bilan et des perspectives pour l'écosystème entrepreneurial tunisien

Après une tournée régionale à la rencontre des entrepreneurs et des acteurs de l'innovation à travers la Tunisie, l'événement de clôture du Projet Startups et PME Innovantes est prévu le 25 février 2025. Cette rencontre devrait permettre de synthétiser les enseignements clés, de présenter les résultats du roadshow et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de l'écosystème entrepreneurial tunisien.

Durant plusieurs semaines, la tournée a parcouru plusieurs villes du pays afin d'évaluer le dynamisme entrepreneurial et de renforcer les liens entre startups, investisseurs et institutions d'accompagnement. Parmi les étapes marquantes, Bizerte a accueilli le 30 janvier un focus sur l'économie bleue et les opportunités liées à l'industrie portuaire et aux énergies renouvelables.

Le 5 février, Kairouan a été le cadre de débats sur l'innovation dans l'artisanat, l'agriculture et la transformation numérique des savoir-faire locaux. À Sfax, le 13 février, les discussions ont porté sur l'internationalisation des startups et les défis liés aux levées de fonds, tandis qu'à Gabès, le 14 février, les échanges ont porté sur l'entrepreneuriat durable et l'intégration de solutions écologiques dans l'industrie locale.

L'événement du 25 février devrait réunir des entrepreneurs, des investisseurs, des experts et des représentants des institutions. Au programme : un bilan détaillé du projet et des recommandations issues du roadshow, des échanges sur les perspectives d'évolution et les solutions pour accélérer l'innovation, ainsi qu'une communication sur les réalisations et les ambitions futures des startups et PME en Tunisie. Cette rencontre s'annonce comme une étape clé pour structurer l'avenir de l'entrepreneuriat innovant dans le pays, en valorisant les dynamiques régionales et en favorisant les synergies entre les différents acteurs du secteur.