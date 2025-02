Tunisie: Ligue 1 - 20e journée - ESS - Imposer rythme et jeu

Un match à construire patiemment et à gagner intelligemment, pour ne pas s'exposer à une mauvaise "surprise" de la part des locaux.

Ces dernières saisons, l'ESS réussit souvent à rentrer avec un résultat positif de son déplacement au Bardo, avec notamment 2 victoires au stade Hédi Ennaïfer en 2023. La différence de position au classement est à l'avantage des Etoilés, plus enclins à aller chercher les 3 points.

Maintenir la longue série d'invincibilité ne sera désormais plus chose aisée pour l'Etoile, attendue au tournant à chaque sortie. Une victoire dans les cordes des Etoilés à condition d'imposer le rythme du match et la domination dans le jeu.

Jouer intelligemment

Les "Rouge" ont une revanche à prendre sur les gars du Bardo qui les ont battus à l'aller à Sousse, coachée alors par l'actuel sélectionneur adjoint, Hamadi Daou. Une victoire permettrait de les larguer à 6 points et de rester collés au leader espérantiste.

Une occasion en or pour l'Etoile de profiter de la mauvaise passe des Stadistes en ce moment et les nombreux départs pour prendre le large par rapport à ses poursuivants. Alors, aux attaquants en verve Chaouat, Chamakhi et Aouani de porter le danger devant, accompagnés par l'inévitable Oussama Abid.

Solutions diverses

Pour le onze rentrant, Mohamed Mkacher a une palette de choix importante dans tous les compartiments de jeu, à défaut d'avoir des vedettes. Un groupe homogène où quasiment aucun joueur n'est indispensable, hormis les éléments les plus valeureux à l'instar du second meilleur buteur du championnat, Firas Chaouat, avec 8 réalisations. Le gardien Khardani va garder les bois derrière le quatuor composé de Houssem Ben Ali qui va être important sur le côté gauche par ses montées offensives tranchantes, Dagdoug qui a pris une place de choix, Ghedamsi inamovible à son poste et, probablement, Cherif Camara. Au milieu du terrain, Cédrik Gbo va être important pour casser les lignes de l'entrejeu stadiste et récupérer de nombreux ballons, en espérant sans trop d'accrocs.

Fadi Ben Choug, quant à lui, va prêter main-forte à Gbo dans la récupération pour un duo qu'on retrouve de nouveau après 2 rencontres manquantes. Enfin, le milieu offensif Abid va jouer le rôle d'électron libre aux côtés de Chaouat, Chamakhi et Aouani. Ceci dit, Walid Karoui, sur lequel l'entraîneur Mkacher compte, Mokhlas Chouchane et Nessim Hnid peuvent apporter leur contribution en cours de jeu. Le coach étoilé a l'habitude de faire ses choix quelques heures avant la partie et une surprise du chef est toujours envisageable, l'Etoile disposant d'un effectif pléthorique.