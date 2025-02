Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Cart a organisé la Journée culturelle téké

Sur invitation du Collectif des amis du royaume téké (Cart), les Congolais de l'étranger et amis de la République du Congo se sont retrouvés au Préau Jean-Jaurès de Blanc-Mesnil pour la journée culturelle Téké

Dans le cadre des objectifs statutaires du Cart, à savoir la sauvegarde du patrimoine, la préservation de la diversité culturelle et la mise en place de canaux de transmission aux générations futures, les membres du Cart ont organisé une journée culturelle téké le samedi 15 février à la mairie du Blanc-Mesnil. Au cours de celle-ci, les participants ont eu l'occasion de vivre une séquence de présentation détaillée du département de la Cuvette-Ouest au Nord de la République du Congo. Grâce à l'appui de récits appropriés, ils ont pu découvrir l'identité culturelle de tout un département en respect du développement durable.

Cette visibilité s'est articulée à travers une exposition d'objets d'art et de créations artisanales. Également au programme, une projection du film sur l'enterrement de la Reine Ngalifourou du royaume téké de 1879 à 1956, suivie d'une séance interactive enrichissante avec le public via les commentaires et questions-réponses.

N'a pas été en reste l'animation musicale proposée par le groupe Ndzouana qui, elle-aussi, a agrémenté ce moment convivial et festif. Après Le Blanc-Mesnil, le Cart donne rendez-vous en avril à ses compatriotes et amis de la République du Congo pour une conférence sur l'histoire du royaume téké et les implications sur le partage de l'Afrique.