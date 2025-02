Congo-Brazzaville: Compétitions interclubs de la CAF - Les quart-finalistes connaîtront leurs adversaires ce jeudi

Pour la première fois de l'histoire, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue africaine des champions et la Coupe africaine de la confédération aura lieu à Doha au Qatar.

Les huit meilleures équipes issues de la phase de groupe respective des deux compétitions seront fixés sur leur sort ce 20 février. Le tirage au sort de la Coupe de la confédération sera effectué une heure avant celui de la Ligue des champions selon le programme communiqué par la CAF.

La première manche des quarts de finale de la Coupe de la confédération se disputera le 2 avril et la seconde le 9 avril pour déterminer les demi-finalistes. Zamalek SC (Egypte) vainqueur de la dernière édition est en course pour une troisième couronne sous sa nouvelle formule (sans compter le titre remporté en 2000 sans l'ancienne formule). Après 2019, le Zamalek a confirmé en 2024.

Devant lui, la Renaissance sportive de Berkane affiche les mêmes ambitions et veut prendre sa revanche après avoir perdu la finale face au Zamalek. RS Berkane a déjà soulevé ce trophée en 2020 et 2022. Outre l'USM d'Alger, vainqueur en 2023, les autres concurrents comme Asec Mimosas (Côte d'Ivoire), Al Masry (Egypte), CS Constantine (Algérie), Simba SC (Tanzanie), Stellenbosch FC (Afrique du Sud), vont donner le meilleur pour inscrire leur nom au palmarès des équipes ayant connu ce bonheur. A cette étape de la compétition, les surprises ne sont pas à exclure même le Zamalek et RS Berkane enfilent le costume des favoris naturels.

Les quarts de finale de la Ligue des champions, quant à eux, sont prévus le 1er avril pour l'aller et le 8 avril pour le retour. Ahly SC (Égypte) est le club le plus titre du continent avec douze titres de Ligue des champions toute formule confondue. Insatiable, cette formation veut élargir son armoire à trophée en visant la treizième et succéder à elle- même. La tâche ne sera pas aisée puisqu'en face, il y a du répondant. Mis à part Al Hilal du Soudan et Pyramids FC d'Egypte, les Sud-Africains d'Orlando Pirates et Mamelodi Sundowns sont respectivement rentrés dans l'histoire en 1995 et 2016. L'Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) est un sacré client avec quatre titres (1994 2011, 2018 2019). Notons que le tirage au sort n'empêche pas deux équipes d'un même pays de se rencontrer en quarts de finale. Il déterminera le chemin vers la finale et où se dérouleront les matchs aller et retour.