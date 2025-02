Cote d'Ivoire: Terre de sports, graines de champions

Meta-description : La Côte d'Ivoire est grande par son équipe de foot, mais le pays est en train de conquérir de nouveaux terrains, avec l'aide du gouvernement, des entreprises et de ses athlètes.

Il n'y a pas que le football dans la vie des Ivoiriens. Si le tirage au sort de la CAN 2025 a fait les gros titres dans toute la presse nationale, le ministère des Sports et du Cadre de Vie travaille dans l'ombre pour faire briller encore davantage la Côte d'Ivoire.

Les miniers investissent les sports de combat

Si vous avez toujours parié sur le foot, sachez que le paysage sportif de la Côte d'Ivoire est en train de changer à grand pas.

Cela commence par les sports de combat individuels. Médaillé d'or aux JO de Rio 2016, double champion des jeux africains 2015-2019, champion du monde 2023 et médaillé de bronze aux JO de Paris 2024, CISSE Cheick Sallah voit déjà la concurrence arriver.

Avec le soutien du groupe minier AMD (Abidjan Mining Drinks), l'Académie d'arts martiaux Lvolution a ramené 106 médailles au pays en seulement 2 ans d'investissements. Il aura fallu seulement 110 millions de FCFA pour y parvenir. Une somme qui n'a pas de prix quand elle fait briller le pays à l'international.

Idem dans le sport collectif de combat le plus pratiqué dans le monde : le rugby ! Avec 45 millions de FCFA investis, la Côte d'Ivoire se lance dans la bataille pour rejoindre l'Afrique du Sud à la table des grandes nations de l'ovalie.

Les sports collectifs ont le vent en poupe

Après le football et le rugby, c'est le Volley Ball qui est mis en avant pour devenir une nouvelle vitrine du sport ivoirien. Encore principalement installé à Abidjan, le Volley Ball se déploie de plus en plus dans le pays grâce au VC Tafiré, à l'INJS de Treichville, mais aussi grâce à l'université d'Abidjan et son club, la police nationale et son association sportive et l'Armée au travers de la Société Omnisport de l'Armée.

Après le partenariat public-privé qui anime les sports de combat, les équipes universitaires, policières et militaires concourent de leur côté à faire connaître ce sport passionnant, dans lequel excelle déjà l'équipe féminine de l'ASEC Mimosas d'Abidjan. Victorieuses de la coupe d'Afrique des Clubs Champions de 2016, elles sont d'ors et déjà craintes dans toutes les compétitions auxquelles elles participent.

Chez les hommes, les joueurs de l'Injs montrent également qu'ils savent jouer à très haut niveau, eux qui sont doubles champions consécutifs (2023 et 2024) de la Coupe des clubs champions de la Zone 3.

La Côte d'Ivoire est un exemple pour l'Afrique

Grâce au football, la Côte d'Ivoire a montré au monde entier qu'elle est en capacité d'organiser un événement majeur. A cet égard, la Coupe d'Afrique des Nations 2024 a été un exemple de réussite politique, sportive et administrative.

A tel point que d'autres pays du continent ont demandé à la Côte d'Ivoire ses conseils pour développer leurs sports. Au premier rang desquels, la Tanzanie, qui a accueilli le ministre des Sports et du Cadre de Vie pour recevoir ses conseils dans le cadre de l'organisation de la 36ème édition de la CAN. Le ministre s'est ensuite envolé pour Zanzibar, où il a également prodigué ses conseils.

Preuve qu'à l'avenir, la Côte d'Ivoire pourrait recevoir sur son sol une coupe du monde de rugby, de Volley Ball ou encore de Taekwondo. En tout cas, les athlètes, les entreprises et les fonctionnaires travaillent tous de concert pour y parvenir.