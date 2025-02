Guinée: Le coordinateur national du Forum des Forces sociales de Guinée enlevé à Conakry

C'est au moins le cinquième enlèvement en sept mois en Guinée. Dans la nuit du mercredi 19 février à Conakry, Abdoul Sacko, coordinateur national du Forum des Forces sociales de Guinée, a été embarqué par des individus masqués et en uniforme qui ont forcé l'entrée de son domicile. Abdoul Sacko, figure de la société civile et membres des Forces vives de Guinée, est l'une des voix les plus critiques de la transition conduite par la junte du général Mamadi Doumbouya.

Mercredi 19 février, vers 4h du matin, au moins trois pick-ups se garent au quartier Kiroty de la commune de Lambanyi, dans la haute banlieue de Conakry. Des individus, pour certains cagoulés et en uniforme militaire, interrogent des voisins. Ils leur tendent la photo d'Abdoul Sacko et leur ordonnent fermement d'indiquer le domicile du militant.

Après avoir repéré le lieu, les kidnappeurs tentent de forcer l'entrée, mais la porte métallique résiste. Ils décident de percer une brèche dans le plafond de la terrasse extérieure afin de se faufiler dans les combles de la maison et forcer leur chemin jusque dans le salon de la famille Sacko, provoquant d'énormes dégâts.

Accepter Gérer mes choix Les individus sortent violemment le militant de son lit, le ligotent sous les yeux de sa mère, son épouse et leurs enfants, avant de convoyer Abdoul Sacko vers une destination toujours inconnue à cette heure.

Il y a un mois, les membres du Forum des Forces sociales annonçaient déjà faire l'objet de menaces et se disaient surveillés, poussant leurs avocats à déposer une plainte contre X. Le mode opératoire est similaire aux enlèvements des militants Foniké Menguè et Billo Bah, du journaliste Habib Marouane Camara et de l'ancien secrétaire général du ministère des Mines Saadou Nimaga, tous toujours portés disparus.