Afrique: Quarts de finale des interclubs - Gomaa, Madjer, Kalaba et Malango assistants du tirage au sort à Doha

La Confédération Africaine de Football (CAF) a confirmé la participation de quatre figures emblématiques du football africain en tant qu'assistants du tirage au sort des quarts de finale des éditions 2024/25 de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies. Cette cérémonie tant attendue se tiendra le jeudi 20 février à Doha, au Qatar.

Les quatre légendes désignées sont Wael Gomaa (Égypte), Rabah Madjer (Algérie), Rainford Kalaba (Zambie) et Ben Malango (RD Congo). Ces personnalités de renom, au parcours exceptionnel dans le football continental, auront pour mission d'accompagner la procédure du tirage, qui tracera la voie vers la finale pour les huit équipes encore en lice dans chaque compétition.

Le tirage au sort se déroulera dans les studios ultramodernes de beIN SPORTS, situés au siège de la chaîne pour la région MENA à Doha.

La cérémonie débutera par le tirage de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies à 16h00 heure du Caire (14h00 GMT / 17h00 heure d'Afrique de l'Est / heure de La Mecque), suivi du tirage de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies à 17h00 heure du Caire (15h00 GMT / 18h00 heure d'Afrique de l'Est / heure de La Mecque). L'événement sera retransmis en direct sur BeIN SPORTS NEWS (en arabe), BeIN SPORTS ENGLISH et CAF TV.

Les assistants du tirage au sort :

Wael Gomaa (Égypte)

Véritable légende du football égyptien, Wael Gomaa est unanimement reconnu comme l'un des plus grands défenseurs africains de tous les temps. Doté d'un sens aigu du leadership et d'une solidité défensive remarquable, il a brillé avec Al Ahly SC, remportant un record de six titres de Ligue des Champions CAF TotalEnergies . Sur la scène internationale, il fut un pilier incontournable des Pharaons, contribuant activement à leurs trois sacres consécutifs lors des Coupes d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies de 2006, 2008 et 2010. Sa participation à cette cérémonie témoigne de son influence indélébile sur le football africain.

Rabah Madjer (Algérie)

Icône du football algérien, Rabah Madjer a marqué l'histoire tant par ses exploits sur le terrain que par sa contribution au rayonnement du football africain. Il reste à jamais associé au triomphe de l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies de 1990, où il inscrivit le but décisif en finale. Son légendaire geste technique - une talonnade victorieuse avec le FC Porto en finale de la Ligue des Champions de l'UEFA 1987 - demeure l'un des moments les plus mémorables du football mondial. Considéré comme l'un des plus grands attaquants africains, Madjer apporte à ce tirage une dimension historique inestimable.

Rainford Kalaba (Zambie)

Joueur emblématique du football zambien, Rainford Kalaba a brillé aussi bien en sélection qu'en club. Pièce maîtresse du triomphe historique de la Zambie lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2012, il s'est également illustré au sein du TP Mazembe, où il a remporté la Ligue des Champions CAF TotalEnergies ainsi que plusieurs titres nationaux et continentaux. Son palmarès impressionnant et son expérience au plus haut niveau font de lui un choix idéal pour accompagner ce tirage au sort.

Ben Malango (RD Congo)

Ben Malango est un ancien international congolais réputé pour son efficacité devant le but dans les compétitions interclubs africaines. Il a inscrit son nom au palmarès de la Coupe de la Confédération CAF, qu'il a remportée à deux reprises : en 2017 avec le TP Mazembe, puis en 2021 sous les couleurs du Raja Casablanca. Grâce à ses performances remarquables sur la scène africaine, il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables du continent, et sa participation au tirage souligne l'empreinte qu'il a laissée dans le football africain.

Le tirage au sort

La cérémonie sera animée par le présentateur de beIN SPORTS, Mohammed Saadoun Al-Kuwari.

Les quarts de finale des deux compétitions se disputeront en matches aller-retour. Les rencontres de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies auront lieu les 1er et 8 avril 2025, tandis que celles de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies se joueront les 2 et 9 avril 2025.

Le tirage déterminera également les affiches des demi-finales, accentuant ainsi l'excitation autour de ces prestigieuses compétitions.

Les passionnés pourront suivre toute l'actualité et accéder à des contenus exclusifs liés au tirage en utilisant les hashtags #TotalEnergiesCAFCL et #TotalEnergiesCAFCC sur les plateformes numériques de la CAF.