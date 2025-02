Congo-Kinshasa: Nord & Sud-Kivu - Le Gouvernement réitère sa détermination à rétablir la paix et l'autorité de l'Etat !

Face à la menace continue de l'agression de l'armée rwandaise, marquée par l'occupation brutale de Goma, province du Nord-Kivu, et de Bukavu, au Sud Kivu, le Gouvernement maintient ses stratégies pour rétablir la paix, la stabilité et l'autorité de l'Etat. Sur plusieurs fronts, le Gouvernement de la République multiplie des efforts pour arriver, effectivement, à vider le Rwanda de tout prétexte qui, justement, alimente son activisme dans la partie Est de la RDC. Ce message d'apaisement ressort d'un briefing spécial co-animé hier, mardi 18 février 2025, par Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, et Kizito Pakabomba, Ministre des Mines, sur la Télévision nationale.

Carnage humanitaire

Devant la presse, ces deux membres du Gouvernement ont dénoncé et condamné l'occupation irrégulière des parties du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Ils ont, à haute et pleine voix, dévoilé les raisons de cette guerre injuste qui, à ce jour, a occasionné les massacres de milliers de populations et des cas de blessés inacceptables. D'après le bilan communiqué par le Ministre Patrick Muyaya, le bilan affiche plus de 8.000 personnes tuées et près de 4.400 blessés suite au carnage humanitaire perpétré, dernièrement, par l'armée rwandaise à Goma, au Nord-Kivu.

« Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, nous disons que le Rwanda fait cette guerre parce qu'il vit du pillage systématique des ressources minières de notre pays. Sans cette guerre, le Rwanda ne pourra pas survivre. Cette guerre, nous la menons sur plusieurs fronts. Nous avons le front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire, un front économique, un front médiatique.

On a ajouté un front spirituel, d'autres parlent du front scientifique. Nous irons sur tous les fronts pour ce qui concerne notre pays et pour nous assurer que la combinaison des efforts qui sont faits sur ces différents fronts nous permette de retrouver la paix et la sérénité dans chaque coin de la République démocratique du Congo », a indiqué Patrick Muyaya.

Tous pour la paix en RDC

Dans sa communication, le Porte-parole du Gouvernement a rappelé qu'il y a nécessité, durant cette période de crise dans l'Est, de faire attention à la manipulation qui, si souvent, suscite la polémique et, même, la division à l'interne. Selon lui, c'est ce qu'il faut considérer comme un poison rwandais.

« Pourquoi nous vous disons et vous répétons qu'il faut faire attention au poison rwandais ? Ici, je précise que le poison c'est les mensonges. Le monde entier a compris que le Président rwandais est le premier menteur. Quand vous suivez le faux narratif qu'en RDC, on fait la chasse aux tutsis, aux FDLR. Dites-moi, qui sont à Goma et Bukavu ? Ici en RDC, nous sommes 26 égale 1.

Pourquoi on ferait la chasse aux swahiliphones ? C'est le poison rwandais. Ce n'est pas pour rien que nous disons que vous êtes tous des soldats et officiers. C'est aussi par-là que le poison de la division passe. Pourquoi aujourd'hui tous les congolais se sentent blessés ? C'est parce que nous sommes en solidarité avec nos frères qui sont à Goma et dans toutes les autres zones sous occupation. Il faut faire attention. Nous les congolais, allons-nous diviser au profit des rwandais qui nous pillent et nous tuent suivant la démonstration qui est faite ici ? Donc, il y a de la place pour le discernement », a-t-il complété.

Bilan lourd

« Le bilan, d'après les derniers chiffres reçus du Ministère de la Santé, nous allons dépasser plus de 8000 morts... Goma a été transformé en cimetière pendant quelques jours... Aujourd'hui, on est à plus de 4375 blessés dans les structures de soins de santé. Vous voyez, non seulement on a tué en masse, on veut mentir », a démontré le Ministre Patrick Muyaya Katembwe.

Poursuivant son intervention, il précise que tous les congolais sont tenus de se mobiliser derrière les FARDC et leur Commandant Suprême Félix Tshisekedi, Président de la République, pour réussir la bataille contre l'envahisseur. « Quelles que soient nos ambitions politiques ou nos calculs politiciens, quel est le message que nous donnons aux jeunes congolais ? », s'est-il interrogé, dans son élan.

Visée économique derrière l'agression

Dans son intervention, M. Kizito Pakabomba, Ministre des Mines, a, de son côté, démontré la dimension économique de la guerre menée par le Rwanda. Il a fait savoir que cette situation entraîne des pertes énormes dans l'escarcelle de la RD. Congo, au-delà des massacres des populations. Selon ses révélations, le pouvoir de Kigali soutire à la RDC à travers le pillage des minerais, une manne importante qui s'évalue à des milliers de dollars américains.

« Le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis au centre de ses préoccupations le fait que les minerais de la RDC doivent profiter aux congolais, mais également au développement socio-économique de notre pays. Les richesses générées par nos minerais sont celles qui doivent servir à construire le développement de la République démocratique du Congo.

C'est cela le point de départ de notre action gouvernementale au niveau des Mines. Cette action gouvernementale est conduite par Son Excellence Madame la Première Ministre. Je dis souvent que les minerais de la RDC sont une richesse sous nos pieds. Malheureusement, un désastre sous nos yeux. Aujourd'hui, nous le vivons dans notre chair. Nos populations sont meurtries, nos femmes sont violées, nos enfants sont abattus. Nos populations sont déplacées et vivent dans des conditions désastreuses. Tout cela, à cause de l'agression du M23 soutenu par les forces rwandaises », a expliqué le Ministre Pakabomba.