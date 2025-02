Ile Maurice: Une campagne de sensibilisation à la sécurité sur internet lancée

Le lundi 17 février, une campagne nationale de sensibilisation sur la protection des enfants en ligne a été lancée. Cela dans le cadre du «Safer Internet Day», journée mondiale célébrée le 11 février dans plus de 180 pays pour aider les jeunes à utiliser l'internet de manière sûre et responsable. Cette journée est importante car elle nous aide à comprendre comment se protéger sur le Net.

La Safer Internet Day est une journée créée pour sensibiliser les jeunes et les adultes aux dangers de l'internet. À Maurice, nous célébrons cette journée depuis 2004. Cette année, son thème est : «Trop beau pour être vrai ? Protéger soi-même et les autres des arnaques en ligne». Cela veut dire qu'il faut apprendre à reconnaître les escroqueries (ou arnaques) en ligne et savoir comment se protéger.

Ce que les jeunes doivent savoir sur le Net

Beaucoup de jeunes utilisent l'internet tous les jours. Par exemple, des millions de jeunes du monde entier utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, Instagram et WhatsApp. Mais parfois, Ie Net peut être dangereux.

Voici quelques-uns des dangers que les jeunes peuvent rencontrer en ligne :

· Des contenus inappropriés : parfois, on peut voir des vidéos ou des images qui ne sont pas adaptées aux enfants comme la violence ou des contenus sexuels.

· Le cyber-harcèlement : c'est quand des gens en ligne disent des choses méchantes ou blessantes ou attaquent quelqu'un sur les réseaux sociaux, ce qui peut rendre la personne triste ou malheureuse.

· Des prédateurs en ligne : ce sont des personnes qui essaient de manipuler les enfants pour leur faire faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ces prédateurs se font souvent passer pour des enfants ou des jeunes.

· L'addiction à l'internet : Passer trop de temps sur Ie Net peut fatiguer les enfants, leur faire avoir des problèmes de sommeil et aussi affecter leurs résultats scolaires.

Ce que les pays font pour protéger les enfants

De nombreux pays dans le monde travaillent pour protéger les jeunes qui utilisent le Net. Par exemple, en Australie, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans. Au Royaume-Uni, des lois ont été mises en place pour rendre Ie Net plus sûr pour les enfants.

Que fait Maurice à ce sujet ?

À Maurice, l'internet est très utilisé, avec plus de 800 000 personnes présentes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes, entre 14 et 24 ans, utilisent Facebook, Instagram et TikTok tous les jours. Cependant, certains jeunes ont aussi rapporté des expériences négatives, comme l'exposition à des contenus inappropriés ou être victimes de cyber-harcèlement.

Le CERT-MU, soit l'équipe qui protège la sécurité sur l'internet à Maurice, fait énormément pour nous protéger.

Voici ce qu'ils ont fait jusqu'ici:

· Ils ont mis en place un système où les gens peuvent signaler des problèmes en ligne, comme des arnaques ou du cyber-harcèlement.

· Ils ont fait voter des lois pour empêcher les gens de faire du mal en ligne.

· Ils organisent des campagnes de sensibilisation dans les écoles pour expliquer aux enfants et aux parents comment rester en sécurité lorsqu'ils utilisent l'internet.

· Ils ont aussi un site web pour aider les parents à protéger leurs enfants en ligne.

Protège-toi contre les cybercrimes sur les réseaux sociaux

Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de la vie de tout le monde. Beaucoup de personnes les utilisent pour discuter avec des amis, partager des photos ou simplement surfer ou jouer. Mais, avec des millions d'utilisateurs, il y a toujours des personnes malintentionnées qui essaient de causer des problèmes. Parfois, certains utilisateurs ne connaissent pas les dangers qu'ils encourent en partageant trop d'informations personnelles. Par exemple, certains partagent même leurs mots de passe sans s'en rendre compte. C'est pourquoi il est important de se protéger et d'être prudent lorsqu'on utilise les réseaux sociaux.

Voici quelques conseils pour éviter d'être victimes de cybercrimes et rester en sécurité sur l'internet :

Vérifie les paramètres de confidentialité

Tous les réseaux sociaux ont des règles pour protéger ta vie privée. Il est important de les lire, même si ça peut être un peu long. Ces règles te diront si tes informations sont partagées avec d'autres personnes. Parfois, tu peux choisir de partager des photos uniquement avec tes amis et non avec tout le monde. Utilise bien ces réglages pour garder tes informations privées.

Choisis des mots de passe forts

Un mot de passe doit être difficile à deviner. Par exemple, évite d'utiliser ta date de naissance ou des mots simples comme «123456». Choisis un mot de passe avec des lettres, des chiffres et des symboles. Si tu n'arrives pas à te souvenir de mots de passe compliqués, tu peux utiliser une phrase secrète ou un outil spécial pour les garder en sécurité.

Garde ton mot de passe secret

Ne partage jamais ton mot de passe avec quelqu'un, même si cette personne te dit que ça va t'aider à avoir plus d'amis. Il est aussi important de vérifier que tu es bien sur le vrai site et non sur un faux site créé pour voler tes informations. Si tu penses que ton compte a été piraté, utilise un autre ordinateur pour changer ton mot de passe.

Sois vigilant

Les réseaux sociaux peuvent être utiles pour se tenir au courant des dernières informations mais il y a aussi beaucoup d'informations fausses. Ne crois pas tout ce que tu vois en ligne, surtout si ça te demande de cliquer sur un lien ou d'installer une application. Si quelqu'un te demande de l'argent avant de te donner quelque chose, c'est probablement une arnaque. Souviens-toi aussi que les gens sur Internet ne sont pas toujours ceux qu'ils disent être. La personne qui prétend être une célébrité pourrait être quelqu'un d'autre et la personne qui dit être ton collègue pourrait vouloir obtenir des informations sur ton travail.

Réfléchis avant de poster quoi que ce soit

Avant de publier quelque chose sur les réseaux sociaux, pense bien. Une fois que tu as publié une photo ou un message, tu n'as plus de contrôle sur son partage ou sur son utilisation. Cela peut te poser problème plus tard. Par exemple, évite de partager des informations trop personnelles comme ton numéro de téléphone ou des détails sur ton travail ou de donner ton adresse. Sois gentil et respectueux avec les autres et ne publie pas de messages haineux.

Mets à jour tes logiciels et protège-toi

Assure-toi que tous tes logiciels sont à jour. Cela inclut ton téléphone, ton ordinateur et même les applications que tu utilises. Les nouvelles attaques en ligne sont parfois très difficiles à repérer mais avec un bon logiciel de sécurité, tu peux te protéger contre ces dangers.

MAUCORS+ : Le système de signalement des cybercrimes à Maurice

Le système MAUCORS+ est une plateforme en ligne qui permet à tout le monde de signaler des cybercrimes en toute sécurité. Ce système aide aussi à mieux comprendre les types de cybercrimes qui se produisent sur les réseaux sociaux. Si tu vois quelque chose de suspect ou si tu es victime d'une arnaque, tu peux signaler l'incident sur MAUCORS+.

Le gouvernement de Maurice a mis en place MAUCORS+ pour lutter contre la cybercriminalité et protéger les citoyens. En utilisant ce système, nous pouvons aider à rendre l'internet plus sûr pour tout le monde.