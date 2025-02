Ethiopie: Financement des énergies renouvelables - Atidi signe un protocole d'accord avec le pays

La République fédérale démocratique d'Éthiopie, représentée par le Ministère des Finances et l'Ethiopian Electric Power (Eep), a signé un protocole d'accord avec l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique (Atidi), le premier assureur multilatéral panafricain du commerce et de l'investissement.

Selon un communiqué de presse, cet accord important vise à accélérer la transition de l'Éthiopie vers l'énergie propre en attirant des investissements étrangers dans des projets d'énergie renouvelable grâce à la Facilité régionale de soutien à la liquidité (Rlsf) d'Atidi.

Le protocole d'accord établit un cadre de collaboration entre l'Éthiopie et Atidi permettant aux producteurs d'électricité indépendants (Ipp) ou aux partenariats public-privé de tirer parti de la Rlsf, une facilité de soutien à la liquidité mise en place par Atidi avec le soutien de la Banque de développement KfW et la Norad. Cette facilité assure une protection financière aux Ipp/Ppp en mettant à leur disposition les paiements que leur doivent les services publics, ce qui renforce la sécurité des paiements et la stabilité financière, un défi majeur dans le secteur de l'énergie.

Ahmed Shide, Ministre éthiopien des Finances, a déclaré que « grâce à ce partenariat, l'Éthiopie vise à faciliter les paiements dans les délais aux promoteurs, à atténuer les risques financiers, à renforcer la bancabilité des accords d'achat d'électricité (Aae) et à améliorer la solvabilité de l'Eep ».

L'Éthiopie devient le 11e État membre d'Atidi à signer le protocole d'accord de la RLSF, après le Bénin, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Togo, l'Ouganda et la Zambie. Depuis sa création, des garanties d'une valeur de 24,7 millions d'USD ont été approuvées dans le cadre du portefeuille de la RLSF, facilitant ainsi des investissements d'une valeur totale de 373,1 millions d'USD et la réalisation d'une capacité d'énergie renouvelable installée de 181,95 MW à travers l'Afrique.

« Nous sommes honorés de travailler en partenariat avec le gouvernement éthiopien et Ethiopian Electric Power pour soutenir le développement du secteur des énergies renouvelables du pays. Grâce à notre soutien à la liquidité, cette collaboration permettra non seulement de réduire les risques financiers, mais aussi d'attirer davantage d'investissements dans les infrastructures énergétiques du pays. Nous pensons que ce partenariat permettra d'accélérer le développement des capacités de l'Éthiopie dans le domaine des énergies renouvelables et contribuera à l'atteinte de l'objectif plus large de développement durable du continent africain », a déclaré Manuel Moses, Directeur général d'Atidi.

Ahmed Shide, Ministre des Finances, République fédérale démocratique d'Éthiopie a confié que l'Éthiopie s'est engagée dans un vaste programme de réformes économiques connu sous le nom de « Homegrown Economic Reform Agenda » (1&2). Cette initiative vise à relever les défis structurels et à promouvoir une croissance économique durable.