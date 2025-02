Cote d'Ivoire: Services financiers mobiles - Orange Money inaugure son siège à Abidjan

Orange Money, leader des services financiers mobiles en Afrique et au Moyen-Orient, annonce l'inauguration officielle de son siège à Abidjan.

Selon un communiqué de presse, l'installation d'Orange Money Group, entité au service des opérations et responsable de la définition de la stratégie des services financiers mobiles de la région Afrique et Moyen-Orient témoigne de l'engagement d'Orange à renforcer son rôle dans l'inclusion financière sur le continent et permet à Orange Money de se rapprocher de ses marchés, de ses clients et de ses partenaires, pour être plus réactifs et accélérer le développement de solutions adaptées aux besoins quotidiens des populations.

Depuis son lancement en 2008 en Côte d'Ivoire, renseigne le communiqué, Orange Money a connu une croissance continue de sa base client et de ses usages dans les 17 pays où il est présent, atteignant ce mois de février les 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En s'établissant à Abidjan, Orange Money Group se positionne au coeur de la dynamique de croissance du Mobile Money en Afrique de l'Ouest.

Pour soutenir cette expansion, Orange Money Group s'engage à bâtir un écosystème solide grâce à des partenariats stratégiques toujours plus nombreux. Ces collaborations visent notamment à proposer d'une part des solutions de microfinance et d'épargne mobile via une interface numérique simplifiée, accessibles progressivement à tous les détenteurs de comptes Orange Money. D'autre part, Orange Money continue de développer ses corridors de transfert international, demeurant ainsi le seul opérateur mobile à offrir des transferts du Nord vers le Sud avec sa propre solution de bout en bout. Tout en s'ouvrant aux hubs de transferts et envoyeurs spécialisés, Orange Money consolide sa position de leader en Afrique de l'Ouest.

Enfin, Orange Money souhaite élargir sa gamme de services de paiement avec le paiement par QR code sur l'ensemble de ses marchés, destiné tant aux marchands qu'aux utilisateurs finaux. Grâce à son partenariat avec des acteurs emblématiques tels que Mastercard, Orange Money a lancé en 2024 une carte virtuelle accessible via le compte mobile dans sept pays, avec l'ambition de s'étendre à de nouveaux marchés en 2025.

«L'implantation de notre siège Orange Money Group à Abidjan marque une étape importante dans notre mission d'accélérer l'inclusion financière en Afrique et au Moyen-Orient. Nous remercions nos 40 millions de clients actifs et nos partenaires pour leur confiance, et nous engageons à continuer de leur fournir des solutions et des outils pour digitaliser le cash et accompagner leur développement », déclare Aminata Kane, Directrice générale d'Orange Money Group.

Avec une contribution significative à la croissance de la région Afrique et Moyen-Orient (Mea), Orange Money s'affirme comme un pilier de cette zone. «En 2024, l'activité de services financiers mobiles sur la zone a progressé de plus de 20%.

Présent dans 17 pays, Orange Money est une plateforme digitale de services financiers qui facilite les transferts d'argent, les paiements et l'accès au crédit. Avec plus de 160 milliards d'euros de transactions réalisées en 2024, Orange Money contribue activement à l'inclusion financière et au développement économique des populations », précise-t-on.