Sénégal: 4e Forum de la Pme sénégalaise - La banque mondiale délivre trois messages

La direction des opérations de la Banque mondiale (Bm) au Sénégal a partagé trois messages ce mardi, 18 février 2025 à l'occasion de l'ouverture de la quatrième édition du forum de la Petite et moyenne entreprise (Pme) sénégalaise, organisée par l'Agence d'encadrement et de développement des Petites et moyennes entreprises (Adepme).

Keiko Miwa a d'abord souligné l'importance des Pme dans le développement économique. Pour la directrice des opérations de la Banque mondiale au Sénégal, les Pme sont essentielles à l'économie, fournissant juste 2/3 de l'emploi mondial et étant le moteur de l'économie africaine.

Au Sénégal, a-t-elle dit, les Petites et moyennes entreprises représentent « presque 95% des entreprises ». A l'en croire, une grande partie de ces Pme opèrent dans le secteur informel et contribuent seulement à hauteur de « 20% du Produit intérieur brut » du pays.

En ce sens, elle fait savoir qu'il est donc essentiel de favoriser les réformes, d'encourager l'innovation, de stimuler la croissance et ainsi créer davantage d'opportunités d'emplois pour les jeunes sénégalais et sénégalaises. Pour elle, « avoir un écosystème de Pme dynamique est essentielle au développement économique du Sénégal ».

Pour son deuxième message, Keiko Miwa a indiqué qu'il est lié à l'engagement fort de la banque mondiale à soutenir le secteur privé et les Pme. « Nous travaillons avec le gouvernement du Sénégal pour promouvoir un écosystème de Pme qui innovant », a déclaré Mme Miwa.

A ce titre, elle a rappelé que le Programme Eter « Emploi, transformations économiques et relance » a appuyé plus de 5 mille Pme avec plus de 50% de femmes entrepreneures à adopter des technologies modernes. Ce programme a permis, d'après elle, de créer et de maintenir plus de 20 mille emplois.

Dans son troisième et dernier message, Keiko Miwa a parlé de leurs priorités pour l'avenir. Dans cette perspective, elle a soutenu qu'ils continueront à améliorer l'efficacité des Pme et les intégrer aux chaines de valeur locales et aux pôles territoriaux.

La directrice des opérations de la banque mondiale a confié, enfin, que leur voeu est de développer des partenariats innovants dans le but d'intensifier les investissements et leurs impacts dans les secteurs stratégiques.