Sénégal: Pétrole de Sangomar - Plus de 595 milliards de FCFA générés en 2024

En 2024, la vente du pétrole de Sangomar, dont l'exploitation a démarré en juin, a généré environ 595,17 milliards de FCfa d'après les données publiées par l'opérateur Woodside.

Sangomar a produit, 13,3 millions de barils de brut en 2024, avec 12,9 millions de barils de ventes générant environ 950 millions de dollars de revenus (environ 595,17 milliards de FCfa au cours actuel du dollar). Ces chiffres ont été annoncés par l'opérateur Woodside dans un communiqué publié sur son site le 17 février. L'exploitation du pétrole de Sangomar, qui a démarré en juin 2024, a déjà « atteint une fiabilité de production de plus de 94 % au quatrième trimestre 2024 », se félicite l'opérateur américain. Les performances en matière de sécurité pendant l'exécution du projet ont été « exceptionnelles », ajoute le communiqué, avec 30 millions d'heures travaillées sur le projet sans blessure grave.

Le coût final de la phase 1 de développement du champ de Sangomar s'élevait à environ 5,0 milliards de dollars (3130 milliards de FCfa), soit à l'extrémité inférieure de la fourchette précédemment estimée de 4,9 à 5,2 milliards de dollars. Les premières performances des réservoirs « ont démontré une excellente productivité ». Cela a donné lieu à des ajouts de réserves prouvées et plus probables de 16,2 millions de barils et 15,4 millions de barils respectivement. « Le projet comprend également quatre paires de puits injecteur-producteur dans les réservoirs S400, qui ont dépassé les attentes avant le démarrage, réduisant ainsi le risque de connectivité à la baisse », ajoute le communiqué.

L'injection d'eau a commencé au quatrième trimestre 2024 et la migration des réserves associées à l'injection d'eau est prévue en 2025, en attendant les performances supplémentaires des puits. Toujours selon Woodside, le projet Sangomar a permis la création de plus de 4400 emplois sénégalais tout au long de la phase de construction. Le projet devrait continuer à produire sur un plateau jusqu'au deuxième trimestre 2025, environ un an après la première production de pétrole.

Les décisions de développement futures seront éclairées par des données de production sur 12 à 24 mois, précise Woodside. « Les performances exceptionnelles de Sangomar démontrent, une fois de plus, la capacité avérée de Woodside à réaliser des projets à grande échelle qui offrent des rendements durables sur le long terme », déclare la Pdg de Woodside, Meg O'Neill.