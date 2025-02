Sénégal: Développement des Pme-Pmi - Le Premier ministre annonce des réformes

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a présidé hier, mardi 18 février la cérémonie d'ouverture la 4eme édition du forum de la Pme sénégalaise qui est placé sous le thème : « Pme et innovations, leviers de souveraineté ». A cette occasion, il a annoncé que des réformes nécessaires seront engagées par le gouvernement pour améliorer la gouvernance du secteur et le climat des affaires.

Les réformes nécessaires seront engagées pour améliorer la gouvernance du secteur et l'environnement des affaires. L'annonce a été faite par le Premier ministre, Ousmane Sonko qui présidait hier, mardi 18 février la cérémonie d'ouverture la 4eme édition du forum de la Pme sénégalaise. Selon lui, ces réformes consistent à rendre accessibles les facteurs de productions, à mettre en place des mesures d'incitations fiscales plus adaptées et à renforcer la politique du contenu local en vue de favoriser le développement de nos entreprises.

Le gouvernement s'engage ainsi pour la mise en oeuvre accélérée des programmes de financements massifs et sécurisé des Pme-Pmi dont l'objectif est de porter l'encours crédit accordé par les institutions financières au Pme-Pme de 600 milliards en 2024 à 3000 milliards Fcfa en 2028.

Par ailleurs, Ousmane Sonko s'est réjoui de la signature dans le cadre de ce programme du pacte de financement de 1000 milliards destinés à financer les Pme-Pmi pour cette année 2025. Il invite donc toutes les parties signataires du pacte de financements au respect des engagements souscrits pour que les 1000 milliards annoncés soient effectivement décaissés au profit des Pme-Pmi et soient surtout judicieusement utilisés en faveur de l'économie. Le Premier ministre a salué la pertinence du thème de cette édition : « Pme et innovation, leviers de souveraineté » qui est parfaitement lié avec es enjeux de l'heure et l'agenda national de transformation.

« L'innovation est un moyen de renforcer la compétitivité de notre économie. Les Pme-Pmi, en particulier, celles qui investissent dans la recherche et le développement peuvent contribuer à des avancées technologiques significatives en collaborant avec les institutions académiques et les centres de recherche. Elles peuvent développer des innovations qui améliorent non seulement les produits mais renforcent également les capacités technologiques du pays », soutient-il.

Cependant, il a souligné la nécessité pour le Sénégal d'aller plus loin en définissant les standards qui correspondent à nos aspirations en labellisant le made in Sénégal.

Le Premier Ministre a réaffirmé la disponibilité du Gouvernement à demeurer aux cotés des entrepreneurs pour les accompagner et les apporter des solutions nécessaires afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la transformation systémique de notre cher Sénégal.