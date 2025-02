Afrique: Congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement - Le DG de SEN'EAU expose ses ambitions

Le Directeur général de la SEN'EAU, Magatte Niang, a réaffirmé, mardi, à Kampala, dans la capitale ougandaise, son ambition de hisser sa société vers l"'excellence au Sénégal" et en faire une "référence" en Afrique.

"Notre vision, c'est l'excellence au Sénégal et la référence pour l'Afrique. Et pour être la référence en Afrique, il faut venir dans ces grandes rencontres, pour pouvoir se situer, voir si on est en retard ou en avance", a-t-il martelé.

Le Directeur général de la SEN'EAU s'entretenait avec l'envoyé spécial de l'APS. Cet entretien s'est déroulé après une visite des stands installés par des entreprises africaines, européennes, asiatiques et américaines, à l'occasion du 22ème Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA).

Cette rencontre se déroule en Ouganda du 16 au 20 février autour du thème : "Eau et Assainissement pour tous : un avenir sûr pour l'Afrique".

« SEN'EAU vient de fêter ses cinq. On a commencé un contrat en 2020. Et on a fait les cinq premières années. Il est bon de faire le point, de voir tout ce que nous avons fait durant ces cinq ans et de le montrer à nos pairs africains", a relevé Magatte Niang. Il se félicite des réalisations accomplies, notamment en termes d'approvisionnement en eau de la région de Dakar.

"Aujourd'hui, à Dakar, presque 98 % des dakarois ont de l'eau H 24. Quand on prenait le contrat, c'était près de 300 quartiers qui avaient des problèmes d'eau. Aujourd'hui, nous sommes à cinq quartiers qui ont ce problème de manque d'eau. Ça, c'est une grande fierté pour ce qu'on a pu réaliser", s'est réjoui le DG de SEN'EAU.

Magatte Niang estime toutefois qu'il reste encore des défis à relever pour une meilleure distribution de l'eau aux populations. Cela justifie, selon lui, la nécessité de visiter les stands pour se faire une idée des "nouvelles solutions à mettre en place et à développer".

« C'est toute une technique, une technologie qui sont utilisées dans ce processus de distribution d'eau aux populations (...)", a-t-il affirmé.

Présenté comme étant l'un des principaux événements du calendrier du secteur de l'eau, le Congrès international et l'exposition de l'Association africaine de l'Eau et de l'Assainissement rassemblent les parties prenantes et les principaux contacts du secteur conventionnel de l'eau ainsi que d'autres secteurs.

L'AAEA est une association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l'eau potable, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique. Elle compte plus de 237 membres venant de 40 pays à travers le continent.