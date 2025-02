Afrique: Moussa Thiam porté à la tête de l'Association des journalistes de l'eau et de l'assainissement sur le continent

Kampala (Ouganda) — Le journaliste sénégalais Moussa Thiam a été porté à la tête présidence de l'Association des journalistes de l'eau et de l'assainissement en Afrique, mardi, à l'occasion du 22e congrès international de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA) qui se tient à Kampala, en Ouganda.

Moussa Thiam, de la radio privée Sud Fm, a été désigné à l'unanimité par des journalistes prenant part à cette rencontre qui se poursuit dans la capitale ougandaise (16-20 février), en même qu'une exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement sur le thème « Eau et assainissement pour tous : un avenir sûr pour l'Afrique ».

Les journalistes participants à cette rencontre viennent du Malawi, de la République démocratique du Congo, de l'Ethiopie, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, de l'Ouganda et du Sénégal.

« C'est avec une immense gratitude et un profond sentiment de responsabilité que j'accepte aujourd'hui la présidence de l'Association qui regroupe les journalistes de l'eau et de l'assainissement en Afrique », a réagi M. Thiam, peu après son élection.

« Notre mission est claire : renforcer le rôle des médias dans la promotion des enjeux liés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH) à travers l'Afrique. Nous avons le devoir d'informer avec rigueur, d'éduquer nos concitoyens et d'interpeller les décideurs sur l'importance vitale de ces questions », a précisé le journaliste de Sud Fm.

Il s'engage, avec l'appui de tous les membres de sa structure et des partenaires, à mettre en oeuvre le plan d'action à court et moyen terme de l'association pour la période 2025-2028.

« Nous allons intensifier les formations pour les journalistes, promouvoir le journalisme d'investigation et créer de nouveaux espaces de collaboration avec les acteurs du secteur. Ensemble, nous ferons entendre la voix des citoyens pour un accès équitable et durable à l'eau et à l'assainissement », a-t-il ajouté.

Le congrès international et l'exposition de l'AAEA rassemblent les parties prenantes et les principaux contacts du secteur conventionnel de l'eau et d'autres secteurs. Il est l'un des principaux événements du calendrier du secteur de l'eau.

L'AAEA est une association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l'eau potable, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique.

Elle compte plus de 237 membres, dont 100 sont des opérateurs publics de plus de 40 pays à travers le continent.