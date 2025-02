Sénégal: Ourossogui - La grève du SAMES suivie à 100 % (Syndicaliste)

Ourossogui — Le mot d'ordre de grève du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) a été suivi à 100% au Centre hospitalier régional de Ourossogui (CHRO), a t-on appris auprès du Secrétaire général de la section syndicale, Docteur Mouhamed Aly Sylla.

« Comme vous l'avez constaté ce matin, la grève est suivie à 100% par tous mes collègues. A côté de cela, seul le service minimum est assuré, avec un médecin aux urgences et un gynécologue pour gérer tout ce qui est urgences obstétricales », a dit, mercredi, le médecin au cours d'un entretien avec des journalistes.

Selon lui, en dehors des revendications soulevées par la section nationale du syndicat, au niveau local, les médecins affiliés au SAMES, exerçant dans la région de Matam, déplorent plusieurs manquements.

« Pour ce qui nous concerne, la carte sanitaire est à revoir. Les médecins sont formés, mais l'Etat ne recrute plus. Si on prend le cas de l'hôpital de Ourossogui, on a un seul orthopédiste depuis plus de quatorze ans, le seul pour toute la région », a dit le chirurgien.

Ce médecin orthopédiste, a t-il indiqué, gère les hôpitaux de Matam et de Agnam, en plus de celui de Ourossogui. Il est en charge de tout ce qui est traumatologie et orthopédie, « dans une zone très accidentogène ».

Le syndicaliste rappelle que, selon la carte sanitaire, il faut dans un hôpital de niveau 2, trois à cinq orthopédistes, "une norme minimale qui n'est pas atteinte dans la région".

Il y a également la faiblesse du nombre de spécialistes, qui, d'après lui, doit être doublé. Docteur Sylla a déploré le fait qu'il n'y en a qu'un seul médecin pour chaque spécialité.

« Pourtant, des médecins sont formés, disponibles et ne cherchent que du travail. Pour palier tous ces manquements, nous sommes obligés de nous réunir en pôle, de mutualiser nos forces et nos ressources humaines pour pouvoir gérer tout cela », a fait savoir le médecin.

Le Secrétaire administratif du syndicat dans la zone de Matam explique que le médecin orthopédiste n'a que quatorze lits à sa disposition, relevant qu'il lui arrive de manquer de places, ce qui l'oblige à aller chercher des lits dans d'autres services.

Toujours sur la carte sanitaire, il évoque l'absence de structures sanitaires sur l'axe Ourossogui-Linguère, de même que Ourossogui-Bakel, des distances longues de plus de 100 kilomètres.

« Nous estimons qu'il faut un hôpital dans chaque département comme à Ranérou qui a besoin d'un établissement sanitaire de niveau 2, qui permettrait de faire un tampon et de réduire les risques de mortalité liés aux accidents notés sur cet axe », a lancé le syndicaliste.

Il plaide aussi pour le doublement ou le triplement des postes de pédiatres, de réanimateurs, de gynécologues et de chirurgiens.

La grève du SAMES, entamée mardi, prend fin ce mercredi.