Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 février 2025

Le 7e art africain en deuil – L'emblématique cinéaste malien Souleymane Cissé n'est plus

Le réalisateur malien Souleymane Cissé s’est éteint ce 19 février à Bamako, à l’âge de 84 ans, une triste nouvelle pour le continent. Pionnier du cinéma africain, Souleymane Cissé devait présider le jury « fiction long métrage » du FESPACO 2025. Malheureusement, il ne verra pas cette 29ème édition qui débutera le 22 février prochain.

Lauréat du Prix du jury à Cannes en 1987 pour son film « Yeelen », l’emblématique réalisateur a marqué le 7ème art africain de par son Chef-d’œuvre qui retrace la culture et la tradition bambara. Ce qui lui a valu ce Prix spécial, faisant de lui le premier cinéaste d’Afrique subsaharienne primé au Festival de Cannes. (Source allAfrica)

Challenge Equatorial Patrol : le Cameroun vainqueur de l’édition 2025 !

Le camp De Gaulle de Libreville a accueilli, du 5 au 14 février 2025, le Challenge Equatorial Patrol. Cette compétition sportive et militaire axée sur la préservation de l’environnement a permis aux 6 équipes internationales de 5 pays de compétir sainement. Au terme des épreuves, la délégation venue du Cameroun s’est adjugé la première place devant la Garde Républicaine et les Forces Armées Gabonaises.

Selon le communiqué officiel dont copie est parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), la première semaine a été consacrée à un entraînement intensif. Lequel inclut des épreuves de tir au Famas, de topographie, de course d’orientation, ainsi que des simulations de combat et d’embuscades. Ces exercices avaient pour but de renforcer les compétences opérationnelles des participants et leur capacité à répondre aux menaces environnementales. (Source GabonMediaTime)

Présidentielle en RCI : Le PPA CI exige une révision de la liste électorale

A huit mois de la présidentielle du 25 octobre 2025, le parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) continue de réclamer l’organisation d’une nouvelle Révision de la liste électorale (Rle).

Face à la presse le 19 février 2025 à Cocody, le président exécutif de cette formation politique, Sébastien Dano Djédjé a exprimé son indignation face à la Cei d’organiser une Rle. Exaspéré, Sébastien Dano Djédjé a déclaré ceci : «Nous n'avons plus confiance en notre Cei, nous exigeons sa dissolution ».

Pour Sébastien Dano Djédjé, ce refus de la Cei d’organiser la révision de la liste électorale s’apparente à un sabotage du processus électoral. (Source fratmat)

Décès de Willy Mignon: la date des obsèques de l’artiste dévoilée

Décédé à Ouagadougou au Burkina Faso le mardi 04 février 2025, le chanteur béninois Willy Mignon sera conduit à sa dernière demeure le samedi 08 mars 2025 à Ouidah.

L’annonce du décès de Wilfried E. Mignon, connu plus sous le pseudonyme Willy Mignon, dans la soirée du mardi 04 février 2025 a bouleversé la scène musicale béninoise. Quelques jours après son départ prématuré, le créateur du Noudjihou sera conduit à sa dernière demeure. Le corps de l’artiste rapatrié à Cotonou dans la soirée du lundi 17 février 2025, sera inhumé le samedi 08 mars 2025 à Ouidah, son village natal, selon les informations rapportées par 24haubénin. Mais en prélude à son inhumation, un dernier hommage lui sera rendu à travers un concert commémoratif la veille au Fort Français. (Source beninwebtv)

Le coordinateur national du Forum des Forces sociales de Guinée enlevé à Conakry

C'est au moins le cinquième enlèvement en sept mois en Guinée. Dans la nuit du mercredi 19 février à Conakry, Abdoul Sacko, coordinateur national du Forum des Forces sociales de Guinée, a été embarquée par des individus masqués et en uniforme qui ont forcé l'entrée de son domicile. Abdoul Sacko, figure de la société civile et membres des Forces vives de Guinée, est l'une des voix les plus critiques de la transition conduite par la junte du général Mamadi Doumbouya.

Mercredi 19 février, vers 4h du matin, au moins trois pick-ups se garent au quartier Kiroty de la commune de Lambanyi, dans la haute banlieue de Conakry. Des individus, pour certains cagoulés et en uniforme militaire, interrogent des voisins. Ils leur tendent la photo d'Abdoul Sacko et leur ordonnent fermement d'indiquer le domicile du militant. (Source RFI)

Le groupe minier Orano sceptique sur un redémarrage rapide de sa mine d’uranium au Niger

Le groupe français spécialiste du combustible nucléaire, Orano, estime que le redémarrage du site de production d’uranium de sa filiale au Niger, Somaïr, à l’arrêt en raison de son bras de fer avec la junte au pouvoir, sera « très long ». Fin 2024, le groupe a acté la perte du contrôle opérationnel de ses filiales minières au Niger (Somaïr, Cominak et Imouraren) et les a donc sorties de ses comptes à partir du 1er décembre.

Cette situation est liée à « l’ingérence des autorités nigériennes dans la gouvernance et le contrôle des opérations » de ces filiales respectivement détenues par Orano à 63,5 %, 69 % et 63,5 %, a souligné le groupe à l’occasion de la publication mercredi 19 février de ses résultats annuels. (Source Lemonde Afrique)

Tchad : l’ambassadeur de Russie reçu par le ministre des Affaires étrangères

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur a remis au chef de la diplomatie tchadienne un message de félicitations adressé par son homologue russe, à l’occasion de sa récente nomination à la tête du ministère.

Les échanges ont permis d’aborder plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment le renforcement des relations bilatérales et la mise en œuvre effective des accords de coopération entre les deux pays. (Source apanews)

Sénégal : 10 000 MW d’énergie prévus d’ici 2050

Le Sénégal sera autonome en matière énergétique. » C’est la promesse du Premier ministre Ousmane Sonko qui, dans son agenda national de transformation systémique, promet 10 000 MW de capacité additionnelle d’ici 2050. L’annonce a été faite le 18 février 2025 lors de l’ouverture du 4e forum des PME/PMI à Dakar. Pour ce faire, le chef du gouvernement compte sur l’apport avant tout du secteur privé national.

La production énergétique du Sénégal s’établit à 1800 mégawatts, une capacité jugée insuffisante. Ainsi, lors du 4ème forum des PME/PMI à Dakar le 18 février 2025, les nouvelles autorités ont dévoilé une initiative ambitieuse destinée à générer une puissance supplémentaire de 10 000 mégawatts d’énergie d’ici à l’année 2050.Cette promesse s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale visant à renforcer l’accès à l’énergie et à soutenir le développement économique du pays. (Source Africa24)

Nouvelle centrale solaire dans la préfecture d’Agoè-Nyivé au Togo

Une mini-centrale solaire photovoltaïque d’une capacité comprise entre 8 et 10 MW sera construite dans la préfecture d’Agoè-Nyivé (Lomé). Le projet, d’un coût de 10 millions d’euros, est entièrement financé par l’Agence Française de Développement (AFD).

L’annonce a été rendue publique par Zouréhatou Kassah-Traoré, gouverneur du district autonome du Grand Lomé, et Zolika Bouabdallah, directrice de l’AFD pour leTogo, en présence de l’ambassadeur de France Augustin Favereau. (Source togonews)

Blanchiment de capitaux à Madagascar : Plus de 2 000 milliards Ar liés aux fraudes et évasions fiscales

La 2e édition de la Journée de prévention du blanchiment des capitaux est célébrée depuis hier et jusqu’à ce jour à travers un colloque organisé par le SAMIFIN en partenariat avec trois Facultés de l’université d’Antananarivo.

Le thème est axé sur le « Blanchiment des capitaux liés aux fraudes et évasions fiscales ». En effet, « cela représente un enjeu majeur étant donné que le montant lié à ces fraudes fiscales sur la période de 2020 à 2023 est estimé à plus de 2 000 milliards Ar, avec plus de 35% des flux financiers illicites détectés par le SAMIFIN rien que pour l’année 2023 », a déclaré le Directeur général de ce service de renseignement financier, Mamitiana Rajaonarison, à cette occasion. Et lui de préciser que la fraude fiscale se place également parmi les menaces élevées de blanchiment des capitaux identifiées par les deux dernières évaluations nationales des risques entre 2018 et 2022.