Angola: Ndalatando accueille un cours régional sur les finances publiques

Ndalatando (Angola) — Plus de 50 fonctionnaires des administrations municipales des provinces de Cuanza-Norte, Malanje et Uíge participent, depuis ce mercredi, à Ndalatando (Cuanza-Norte), au cours de gestion financière et budgétaire pour améliorer la qualité des dépenses publiques.

Le séminaire vise également à fournir aux participants des connaissances en matière de gestion financière, de budgétisation et de programmation, les rendant plus compétents, transparents et responsables en matière de finances locales, contribuant ainsi au développement des collectivités locales.

La formation, qui implique les administrateurs municipaux et les assistants du domaine économique et financier, ainsi que les secrétaires généraux des administrations, est le fruit d'une initiative des ministères de l'Administration du Territoire et des Finances, en partenariat avec l'École nationale d'administration publique (ENAPP), avec une durée de 10 jours.

S'exprimant à l'ouverture de l'événement, le secrétaire d'État aux Municipalités, Fernando da Paixão Manuel, a déclaré que le cours a une dimension nationale et devant être dispensé au niveau régional en réponse aux défis actuels de la gestion publique locale, alignés sur le plan de la Nouvelle Division Politico-administrative de l'Angola (NDPA) et le contexte qu'il représente pour le pays.

Pour la mise en oeuvre du cycle de formation susmentionné, a-t-il rapporté, le ministère de l'Administration territoriale a divisé le pays en cinq régions de formation.

Nord, qui comprend les provinces de Luanda, Bengo, Cabinda, Zaire et Cuanza Sul, Nord-Est (Cuanza-Nord, Malanje et Uíge), Centre (Huambo, Bié, Cuando et Cubango), Est (Moxico, Moxico Leste, Lunda-Nord et Lunda-Sud) et Sud (Namibe, Huíla, Cunene et Benguela).

Fernando Paixão a affirmé qu'avec la formation susmentionnée, l'Administration Publique entend non seulement doter les administrateurs municipaux et adjoints de connaissances techniques, mais aussi garantir une administration plus proche des populations et garantir une meilleure qualité de vie aux communautés.

À son tour, le gouverneur de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, a souligné l'impact de la formation sur l'amélioration des compétences du personnel en termes d'organisation et de fonctionnement de l'administration locale, pour améliorer la qualité des processus administratifs et assurer une plus grande efficacité dans la prestation de services aux citoyens.

Le cours d'introduction aux finances publiques, qui se déroule sous le thème « Gestion financière locale : construire l'avenir de manière responsable dans la nouvelle dicision politico-administrative», vise à former 460 cadres et personnels de l'administration publique dans tout le pays.

Dispensé par des techniciens du Ministère de l'Administration du Territoire et de l'ENAPP, le cours aborde divers sujets sur la planification, la gestion budgétaire et la responsabilité.