Ile Maurice: La lutte contre la liquidité excédentaire au secours de la roupie

Stabiliser la roupie mauricienne face au dollar américain est un défi complexe, surtout depuis que l'économie mondiale subit les effets des politiques américaines sous la présidence de Donald Trump. Rama Sithanen, gouverneur de la Banque de Maurice, doit trouver un équilibre entre régulation et flexibilité pour préserver la valeur de la monnaie locale sur le marché des changes.

Une stratégie monétaire ciblée

Pour contrer la dépréciation de la roupie, la Banque de Maurice a mis en place une stratégie visant à réduire la liquidité excédentaire sur le marché monétaire local. En effet, une offre excessive de roupies entraîne une baisse de sa valeur face aux devises étrangères, notamment le dollar américain, essentiel pour les transactions internationales.

Ainsi, la Banque de Maurice a renforcé son programme d'émission de titres financiers, à travers des bons du Trésor et d'autres instruments de dette, pour absorber l'excédent de liquidité. Entre le 31 janvier et le 7 février, le montant des instruments financiers en circulation s'élevait à Rs 138,8 milliards. En parallèle, la banque a utilisé une autre méthode, celle des dépôts à court terme, qui lui a permis de récupérer Rs 86 milliards supplémentaires.

Des résultats encourageants

L'analyse de l'évolution du taux de change montre que ces mesures commencent à porter leurs fruits. Depuis le 30 janvier, la valeur du dollar a fluctué entre Rs 46,92 et Rs 47,45, avec plusieurs phases d'appréciation de la roupie. Entre le 12 et le 17 février, le taux de change du dollar est passé de Rs 47,29 à Rs 46,77, confirmant que la roupie n'est plus dans une dynamique de baisse continue.

Un cambiste anonyme confirme cette tendance : «L'approche de la BoM sous Rama Sithanen a rendu la roupie plus attractive. Elle s'est appréciée d'environ 3 % face au dollar, et son positionnement face à l'euro et à la livre sterling s'est amélioré.»

Si la roupie reste soumise aux fluctuations du marché mondial, elle semble aujourd'hui mieux armée pour résister aux pressions extérieures. La politique monétaire actuelle pourrait ainsi lui permettre de stabiliser sa valeur tout en conservant une certaine marge de manoeuvre face aux devises dominantes.