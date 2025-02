Angola: SASSCAL lance un doctorat en agriculture et sécurité alimentaire au pays

Huambo (Angola) — Le Centre de Services Scientifiques d'Afrique Australe pour le Changement Climatique (SASSCAL) a présenté, ce mercredi, à Huambo, le premier cours de doctorat en Agriculture et Sécurité Alimentaire en Angola.

Le programme, dont les cours débuteront au cours de l'année académique 2025/2026 dans les installations de l'Université José Eduardo dos Santos (UJES), a été présenté lors de l'atelier technique du cours, auquel a participé le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo.

À cet effet, 15 bourses sont disponibles pour les candidats de cinq pays d'Afrique australe, notamment l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et la Zambie, avec un financement du gouvernement allemand, par l'intermédiaire de son ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique (BMBF) et d'autres sponsors.

Le cours vise, entre autres, à augmenter le nombre de spécialistes hautement qualifiés en agriculture et sécurité alimentaire dans la région, à promouvoir l'innovation dans l'enseignement interdisciplinaire et la recherche scientifique, et à concevoir et accréditer un programme de doctorat intégré et innovant.

A l'occasion, le coordinateur du Noeud National du SASSCAL, Vasco Chiteculo, a expliqué que le doctorat est en phase préparatoire, en fournissant l'infrastructure et le financement, et que, pour cette année, l'enseignement de la langue anglaise est prévu, qui est son premier volet.

Le responsable a annoncé que les candidatures se feront par le biais d'un avis public, avec les paramètres nécessaires à leur adhésion, dans le but de sélectionner trois étudiants de chacun des cinq pays du SASSCAL, ainsi que ceux qui couvriront le programme postdoctoral, les enseignants, les scientifiques et les superviseurs.

À son tour, la rectrice de l'UJES, Virgínia Lacerda Quartin, a déclaré que le doctorat matérialisera la devise « L'agriculture est la base et l'industrie le facteur décisif », lancée par le premier président de la République, António Agostinho Neto, alignée sur la stratégie nationale de développement.

Elle a précisé que le projet a l'agriculture comme ligne directrice, dans le but de trouver des solutions régionales pour atténuer les effets du changement climatique, en tenant compte de la similitude des causes en Afrique australe.

S'exprimant lors de l'événement, le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a déclaré que l'Angola a toujours montré un intérêt significatif pour le programme SAASCAL, c'est pourquoi il bénéficie, dans un premier temps, du financement de 13 projets, dont les résultats ont été essentiels pour rétablir l'environnement de recherche scientifique dans la région.

Il a indiqué que pour la deuxième phase, appelée SAASCAL 2.0, le pays compte sept projets, dont trois sont dirigés par des professeurs de l'UJES, en partenariat avec des chercheurs d'Allemagne, d'Afrique du Sud, du Botswana et de Namibie, axés sur l'agriculture pour faire face à l'impact du changement climatique.

En général, en ce qui concerne les projets de recherche scientifique, Pereira Alfredo a dit qu'ils comprennent la restructuration des laboratoires, la mise en place d'un réseau de stations métrologiques, de laboratoires de biodiversité, ce qui place l'Angola sur la carte des observatoires du continent africain.

Il a recommandé d'aligner le cursus doctoral en Agriculture et Sécurité Alimentaire en Angola avec le plan national de développement, avec l'agenda africain 2063 et la stratégie à long terme Angola 2050.

Présent à l'événement, le représentant du ministère allemand de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Dirk Schories, a expliqué que l'initiative marque une étape significative vers l'objectif commun du SASSCAL, qui vise à créer une nouvelle école de troisième cycle dans la province de Huambo.

Il a exhorté les futurs doctorants à tirer le meilleur parti du cursus, à construire une base solide et scientifique, avec des recherches sur l'agriculture écologique, l'agro-système et la gestion des terres qu'offre la région.

Au cours de l'atelier technique du cours, d'une durée de deux jours, la structure, le cadre, le budget, la mobilité et l'infrastructure seront présentés, en plus des visites de fermes, de laboratoires et de certaines installations de l'UJES.

En troisième cycle, l'UJES, fondée en 2009, propose, entre autres, un doctorat en technologie agroalimentaire, ainsi que des masters en médecine vétérinaire, en soins infirmiers obstétricaux et néonatals et en sciences forestières et environnementales, en plus de diverses spécialisations, telles que les nouvelles technologies appliquées à la santé et à la production de petits ruminants.