Angola: Le pays et le Royaume-Uni renforcent leur coopération en matière de migration et de protection consulaire

Luanda — Le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, a analysé ce mercredi, à Luanda, avec l'ambassadeur britannique accrédité en Angola, Bharat Suresh Joshi, le renforcement de la coopération migratoire et des questions consulaires entre les deux États.

La réunion a permis au diplomate britannique d'informer le secrétaire d'État du processus d'octroi de visas pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, avec des éclaircissements sur les exigences et les procédures applicables aux citoyens angolais, couvrant les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

L'ordre du jour des travaux comprenait une analyse de diverses questions migratoires et consulaires, en mettant l'accent sur le traitement des demandes de visa, le renforcement de la coopération technique entre les services consulaires des deux pays et la facilitation des procédures administratives.

A l'occasion, les deux entités ont discuté des stratégies visant à améliorer les instruments d'assistance aux citoyens angolais résidant au Royaume-Uni et à approfondir la coopération dans le domaine de la mobilité.

Outre les questions migratoires, les deux interlocuteurs ont discuté du renforcement des relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en mettant l'accent sur les questions de paix et de sécurité.