Soudan: Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées rencontre l'ambassadeur d'Italie au pays

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré mercredi l'ambassadeur d'Italie accrédité au Soudan et résidant temporairement à Addis-Abeba.

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion a porté sur le soutien de l'Italie au Soudan et à son peuple, indiquant que la délégation de l'ambassadeur comprend le directeur de l'Agence de développement, qui est l'une des organisations travaillant dans les domaines de l'agriculture et de la santé, indiquant que les positions de l'Italie à l'égard du Soudan sont louables, notant que sa position a été exprimée par l'ambassadeur lors de la réunion avec le président du Conseil de souveraineté, dans laquelle il a critiqué la déviation du TAQADUM et sa transformation en soutien à la rébellion, soulignant le soutien et le souci de l'Italie pour l'unité du Soudan et l'intégrité de ses territoires, indiquant que le président du Conseil de souveraineté a fourni un éclairage à l'ambassadeur italien concernant la prochaine étape au Soudan, soulignant que la période à venir verra la formation d'un gouvernement de transition dirigé par un premier ministre technocrate qui n'appartient à aucun parti ou entité politique, puis passer à l'étape de l'organisation d'élections libres et équitables.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Italie, Michele Tomasi, a exprimé sa joie de retourner travailler au Soudan après 22 mois de déclenchement de la guerre au Soudan, indiquant que sa mission sera sur deux volets, politique et humanitaire, indiquant que la rencontre avec le président du Conseil de souveraineté a été une réunion fructueuse et productive, car le cours de la coopération entre l'Italie et le Soudan a été passé en revue, notant que la réunion a abordé les moyens et méthodes pour mettre fin au conflit et comment parvenir à un cessez-le-feu pour faciliter le passage de l'aide humanitaire à ceux qui le méritent.

Il a ajouté que la réunion a également discuté de la situation des droits de l'homme au Soudan pendant la période de transition, indiquant que la réunion a également discuté de la coordination entre l'Italie et l'Union européenne concernant le renforcement de l'état de stabilité au Soudan.

En ce qui concerne l'axe de l'aide humanitaire, l'ambassadeur italien a expliqué que son pays fournit une aide à Gedaref, Kassala et à la mer Rouge, soulignant que de nombreuses organisations non gouvernementales italiennes travaillent pour fournir une aide aux Soudanais dans différentes régions du Soudan, soulignant que son pays a fourni plus de 145 millions d'euros de soutien dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'autonomisation des femmes. Il a déclaré que ce que fait l'Italie reflète la forte relation qui lie les deux pays, ce qui confirme l'intérêt de l'Italie pour la paix et la stabilité au Soudan.