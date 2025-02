Port Soudan — La réunion conjointe du Conseil de souveraineté et celui des ministres mercredi, dirigée par le général Abdel Fattah Al-Burhan a approuvé le document constitutionnel pour la période de transition pour l'année 2019, amendement 2025.

M. Al- Eaysir ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole officiel du gouvernement, a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion a approuvé la loi sur les sociétés de 2015, modifiée en 2025, et a également approuvé la loi sur les procédures pénales de 1991, modifiée en 2025.

La réunion conjointe a également approuvé la loi d'encouragement aux investissements de 2021, amendement 2025.

Le ministre de la Culture et de l'Information a déclaré que la réunion a porté sur la position kenyane sur la crise soudanaise, car il a été décidé de former un comité pour traiter de la position kenyane suite à l'émergence d'un certain nombre de dirigeants de la milice terroriste FSR et de dirigeants de forces politiques qui servent la ligne hostile à la patrie et à son peuple.