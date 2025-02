Soudan: Digais - Nous demandons aux organisations de défense des droits de l'homme de condamner les violations commises par les milices à Al-Qitaina

Damazin — Le président du Conseil suprême de la culture et des médias et porte-parole officiel du gouvernement de l'État du Nil Bleu M.Abdul-Ghani Digais Khalifa a appelé toutes les organisations de défense des droits de l'homme et les agences des Nations Unies travaillant dans le domaine humanitaire à condamner les violations commises par la milice d'Al-Qitaina et les pratiques de meurtre, de viol et de déplacement, en plus du pillage et de la destruction des infrastructures.

Digais a souligné que la milice FSR a continué à pratiquer toutes sortes de violations contre des citoyens sans défense, ce qui exige que la communauté internationale classe la milice comme une organisation terroriste et tienne responsables ses partisans et alliés, soulignant la confiance du peuple soudanais dans les forces armées, les autres forces régulières, les forces conjointes, les forces de l'Armée populaire et le travail spécial aux côtés de la résistance populaire pour nettoyer toutes les zones souillées par la milice, et que la victoire est désormais à portée de main.