Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre une délégation des ordres soufis

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré mercredi une délégation d'ordres soufis, où la réunion a abordé les conditions générales et les défis auxquels le pays est confronté et les moyens de renforcer le soutien aux rangs nationaux.

Le président du Conseil de souveraineté a salué le grand rôle que les ordres soufis continuent de jouer dans le soutien des problèmes de la nation et leur position auprès des forces armées alors qu'elles mènent la bataille de la dignité et de la fierté pour préserver l'unité et la souveraineté du Soudan.

Dans un communiqué de presse, le représentant des ordres soufis, Cheikh Abdul Rahim Muhammad Salih, a salué la persévérance et les sacrifices des forces armées pour défendre la patrie, son sol et son unité, et pour contrecarrer toutes les conspirations ourdies contre elle et pour vaincre les milices terroristes.

Il a déclaré : « Les ordres soufis continueront à soutenir les forces armées pour libérer chaque centimètre profané par la milice Al-Dagalo, soulignant leur parti pris en faveur du côté droit et leur soutien aux questions nationales afin de parvenir à la sécurité et à la stabilité. »

Le représentant des ordres soufis a souligné l'importance des efforts concertés et du ralliement du peuple soudanais derrière les forces armées et leur soutien pour préserver les acquis du pays et remporter des victoires sur la milice terroriste.