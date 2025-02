Afrique: Une diplomate zambienne qualifie la présidence de l'UA de moment historique

Luanda — L'accession de l'Angola à la présidence tournante de l'Union africaine (UA) marque un mouvement significatif dans l'histoire de son peuple et du continent, a déclaré mercredi, à Luanda, la chargée d'affaires de l'ambassade de Zambie dans le pays, Roster Mubita Namakau.

Parlant à l'ANGOP de l'accession de João Lourenço à la présidence de l'UA, Roster Mubita Namakau a indiqué, entre autres, que la paix, la sécurité et le développement durable du continent sont les principaux axes du leadership du nouveau chef de l'organisme continental.

« Je crois que la présidence angolaise de l'UA devrait se concentrer fortement, entre autres, sur la paix, la sécurité, la lutte contre la faim et le développement durable du continent », a-t-elle déclaré.

Roster Namakau a également souligné que l'expérience de l'Angola en matière de médiation des conflits sur le continent, en tant que président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation, lui confère une priorité dans la résolution des problèmes de sécurité en RDC, au Rwanda, en Ouganda et en République centrafricaine (RCA).

Elle a également déclaré que son pays attendait de l'Angola qu'il joue un rôle fondamental dans la résolution des conflits et l'intégration économique, notamment par le biais d'initiatives telles que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et de projets de développement régional tels que le Corridor de Lobito, qui visent à stimuler le commerce et la connectivité en Afrique.

« Le Président João Lourenço est reconnu pour le rôle de leader qu'il continue de jouer au sein de la Communauté internationale », a-t-elle souligné, ajoutant qu'en tant que président de l'UA, il sera désormais en mesure d'étendre son rôle aux conflits du Sahel et de la Corne de l'Afrique, en promouvant des solutions diplomatiques et pacifiques plutôt que des interventions militaires.

Du 15 au 16 décembre dernier, João Lourenço avait participé au 38e sommet de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, en Éthiopie, qui l'a confirmé dans ses fonctions de président en exercice de l'organisation continentale jusqu'en février 2026.

Dans son discours d'acceptation, João Lourenço a déclaré qu'il entendait lancer un vaste plan pour attirer les investissements et lever des ressources financières importantes auprès de grands partenaires internationaux afin de réaliser des projets liés à la construction d'infrastructures sur le continent.