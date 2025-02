Angola: Le PR reçoit des informations sur la mise en oeuvre des projets du PNUD

Luanda — L'état d'avancement des projets mis en oeuvre dans le pays dans les domaines de l'agriculture, de la santé et des technologies de l'information, par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a été porté mercredi, à Luanda, à la connaissance du Chef de l'État angolais, João Lourenço, lors de l'entretien qu'il a eu avec l'administratrice adjointe de cette agence de l'ONU, Ahunna Eziakonwa.

Lors de l'audience, João Lourenço et la haute fonctionnaire de l'ONU ont analysé les questions liées au renforcement de la coopération entre l'Angola et le PNUD, en mettant l'accent sur le développement durable, la diversification économique et la mise en oeuvre de programmes contribuant à améliorer la qualité de vie de la population.

A la fin de l'entretien, dans des déclarations aux journalistes, Ahunna Eziakonwa a dit que le PNUD continuera à travailler avec le gouvernement angolais pour créer des installations, mobiliser des équipements et des cours de technologie pour la mise en oeuvre de davantage de projets dans le domaine de l'agriculture.

Selon Ahunna Eziakonwa, le PNUD vise à encourager l'entrepreneuriat dans le secteur privé avec ses projets en Angola, ce qui conduira à la création de plus d'entreprises et de plus d'opportunités d'affaires pour les jeunes.

Elle a affirmé qu'il s'agit d'un projet panafricain, qui permettra à des jeunes d'autres pays de venir en Angola, afin de réaliser des échanges et des travaux conjoints.

Ahunna Eziakonwa, également vice-présidente du Groupe de développement durable des Nations Unies pour l'Afrique, se trouve dans la capitale depuis mardi (18), pour une visite de travail de 72 heures, dans le but d'approfondir la connaissance des priorités de développement du gouvernement angolais, de renforcer l'intérêt de l'institution à continuer de soutenir le pays dans divers secteurs et d'améliorer le partenariat existant avec l'Angola.

Objectifs

Le Programme des Nations Unies pour le développement est la principale agence des Nations Unies dédiée au développement mondial, s'efforçant d'éradiquer la pauvreté, de réduire les inégalités et de soutenir le développement durable dans plus de 170 pays et territoires.

Son objectif principal est aligné sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, qui doivent être atteints d'ici 2030.

L'agence oeuvre pour éradiquer la pauvreté, dans le cadre de programmes visant à améliorer les conditions socio-économiques et à créer des opportunités d'emploi, la gouvernance démocratique, le soutien à des élections équitables, le renforcement des institutions et la promotion des droits de l'homme, la résilience, la promotion des énergies renouvelables, la conservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique.

Le PNUD publie chaque année le Rapport sur le développement humain (RDH), qui présente l'Indice de développement humain (IDH), l'un des principaux indicateurs de la qualité de vie dans le monde.