Afrique: L'Angola accueille officiellement la 12e Conférence sur l'éducation au continent

Lubango (Angola) — Le président en exercice de la Fédération Africaine des Autorités de Régulation de l'Éducation (AFTRA), Eddy Mubango, a officialisé ce mercredi, à Lubango, province de Huíla, le choix de l'Angola pour accueillir la 12e Conférence sur l'Enseignement et l'Apprentissage en Afrique, en mai prochain.

Eddy Mubango a fait ces considérations à l'issue de la deuxième réunion préparatoire du Conseil exécutif de la Fédération africaine des autorités de régulation de l'éducation (AFTRA), qui a servi de prélude à la 12e Conférence sur l'enseignement et l'apprentissage.

L'événement aura lieu simultanément avec la 14e Table Ronde de l'AFTRA, événements que la ville de Lubango, province de Huíla, dans le sud de l'Angola, accueillera en mai de cette année, dans le cadre de la promotion d'une éducation de qualité, équitable et inclusive.

Dans des déclarations à l'ANGOP, le directeur général de l'AFTRA a également souligné que le résultat de la réunion préparatoire est positif, car toutes les conditions ont été identifiées pour que ce sommet se tienne en Angola.

Il a rappelé qu'il y a eu une première réunion dans le pays, en septembre 2024 et maintenant cette deuxième, où un tableau positif a été obtenu et où il a été possible de voir qu'il y a un engagement de la part des autorités.

Selon la source, pour réaliser une réunion de cette ampleur, il est nécessaire de disposer d'un certain budget et à cet effet, des propositions ont été lancées, garantissant qu'il fait partie de la culture propre de l'AFTRA d'assumer une partie des dépenses.

Il a souligné que les attentes de l'AFTRA concernant la tenue de cette conférence en Angola sont élevées, notamment parce qu'elle coïncide avec le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola.

Il a affirmé que cette conférence porte principalement sur l'enseignement et l'apprentissage en Afrique, c'est pourquoi l'invitation est adressée aux enseignants afin que la classe puisse partager ses points de vue, ses expériences et ses connaissances concernant les différents domaines de la connaissance.

Pendant deux jours, les participants ont analysé et corrigé les procès-verbaux de la dernière réunion du comité exécutif, tenue les 24 et 25 septembre 2024, discuté des rapports, ainsi que débattu et approuvé le budget de la conférence et de la table ronde de l'AFTRA 2025.

L'AFTRA est une organisation intergouvernementale, composée des ministres de l'Éducation, des agences nationales de régulation de l'éducation et des États membres de l'Union africaine.

L'Angola est membre depuis dix ans de la Fédération africaine des autorités de régulation de l'éducation (AFTRA), une organisation qui supervise l'éducation et le développement des enseignants, composée de 25 pays africains et dix étaient représentés à cet événement, notamment le Nigéria, le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana, le Lesotho, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Namibie, la Sierra Leone et l'Angola.