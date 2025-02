Angola: Le secteur du tourisme renforce des mesures de prévention du choléra à Zaire

Mbanza Kongo (Angola) — Les agents de l'hôtellerie et du tourisme ont été exhortés ce mercredi dans la municipalité de Mbanza Kongo (Zaire) à renforcer les mesures de prévention et de lutte contre le choléra dans leurs unités respectives.

L'exhortation a été faite par le chef du département du bureau provincial de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports, Ábias Foutuna, lors d'une réunion avec plus de 30 opérateurs locaux des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des secteurs connexes.

Dans des déclarations à l'ANGOP, le responsable a expliqué qu'ils avaient l'intention de sensibiliser cette classe économique sur la nécessité d'observer les mesures de lutte contre le choléra.

Il a expliqué que l'initiative est née de l'augmentation des cas de choléra dans la province.

Il s'agit de la deuxième activité de sensibilisation menée par la direction provinciale de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports.

Au cours de la rencontre, les participants ont été informés sur les principaux symptômes de la maladie, les formes de prévention et la situation épidémiologique de la province et du pays, par des techniciens de la santé.

Le choléra est une maladie hautement contagieuse et mortelle qui se transmet par la consommation d'aliments et d'eau contaminés et ses principaux symptômes sont une diarrhée aqueuse, des crampes et des vomissements.

Le pays a enregistré, depuis la première semaine de janvier, 4 359 cas qui ont causé 153 décès. Le Zaire a signalé jusque-là cinq cas.