Tunisie: Colloque «Le rire entre kitschisation et artialisation» - Parce que la légèreté n'est pas synonyme de futilité

Depuis la naissance du roman européen, le ton ludique, ironique et provocateur pose un regard lucide et désabusé sur la réalité et génère des réactions mitigées oscillant entre bonheur et sarcasme.

Le département de français de la faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de La Manouba (Flahm) a tenu du 13 au 15 février un colloque international et pluridisciplinaire intitulé «Le rire entre kitschisation et artialisation».

Ce grand événement a réuni pendant trois jours des chercheurs en littérature, en philosophie, en psychologie et en anthropologie de 8 pays différents... dont la France, la Belgique, la Russie, la Roumanie, l'Algérie, la Mauritanie... Parmi les grands noms, nous pouvons citer Alain Vaillant, Pierre Schoentjes, Philippe Arnaud, Olivier Guerrier, Thomas Marec et bien d'autres.

Le rire, catalyseur de réflexions sur le monde et l'être humain, était au centre des travaux présentés par les intervenants exerçant dans des universités prestigieuses aux quatre coins du globe, dont les Etats-Unis et l'Argentine. Les débats tenus en présence d'un large public étaient ainsi l'occasion d'échanger des points de vue et de rassembler les derniers travaux. D'ailleurs, ont été présents à l'inauguration l'ambassadrice du Canada, pays partenaire du colloque, en qualité de présidente actuelle du Groupe des ambassadeurs francophones (GAF), et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo.