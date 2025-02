Angola: Plus de 150 mille citoyens bénéficient d'une formation professionnelle au pays

Benguela — Au moins 152.625 citoyens ont bénéficié, en 2024, de formations professionnelles dans diverses spécialités dans les 18 provinces du pays, contre les 120.000 initialement prévus, a rapporté mardi, à Benguela, la ministre de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, Teresa Rodrigues Dias.

Intervenant à l'ouverture du cycle de formation 2025, la ministre a déclaré que dans la période en question, 204 026 citoyens ont été inscrits, dont 6 909 n'ont pas été admis, 19 618 ont abandonné la formation et 25 464 ont continué en formation jusqu'au 31 décembre.

Selon la ministre, l'obtention de ces résultats encourageants est due à la mise en oeuvre des programmes Avancement, Formation, Autonomisation féminine et Inclusion Technique et Technologique (PEFITT), ainsi qu'à la participation pertinente du secteur privé, qui résulte de la simplification des procédures d'agrément des unités de formation.

"Ces résultats ont été obtenus grâce à la recherche constante de solutions plus adaptées aux citoyens à la recherche de centres de formation professionnelle, liée à l'augmentation progressive de la capacité de réponse de l'Institut National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et à l'expansion de la formation itinérante", a-t-elle souligné.

A l'occasion, Teresa Rodrigues Dias a mentionné que, parmi les acquis de 2024 au niveau sectoriel, il y a aussi le renforcement de la capacité de formation, avec l'entrée en activité du Centre intégré de formation technologique (Cinfotec Huambo), un investissement qui offre une formation spécialisée et qui contribuera au développement du Corridor de Lobito.

De même, elle a mentionné l'entrée en activité de la Cidadela Jovens de Sucesso do Lucala, dans la province de Cuanza-Norte, et la pose de la première pierre pour la construction de Cinfotec Cabinda, qui disposera de capacités techniques et technologiques pour former du personnel dans le secteur pétrolier et gazier.

"Nous sommes également fiers d'inclure, dans l'OGE 2025, la construction d'un autre centre de formation professionnelle dans la zone de Ramiros, à Luanda", a-t-il déclaré.

Cycle de formation 2025

Concernant le cycle de formation 2025, la gouvernante a indiqué que 71 104 candidats étaient inscrits dans tout le pays, dont 29 782 ont confirmé leur participation et suivront des cours professionnels.

« L'ouverture du cycle de formation 2025 est une étape fondamentale non seulement pour évaluer les progrès et les réalisations de l'année écoulée, mais aussi pour projeter le présent et l'avenir. Investir dans la formation et la compétitivité du capital humain n'est pas seulement une nécessité, c'est un impératif pour le progrès économique et social de cette nation», a-t-elle souligné.

Défis

Au cours de son intervention, la ministre a déclaré que l'Exécutif continuera à investir dans l'expansion du réseau de centres de formation professionnelle dans le pays, en vue de renforcer la capacité du système national de formation professionnelle.

De même, une attention particulière sera accordée à la modernisation continue des équipements, à la formation constante des formateurs, ainsi qu'à l'inclusion des personnes handicapées, en adaptant progressivement les ressources de formation au contexte du type de handicap.

Le Système national de formation professionnelle compte 163 centres de formation professionnelle, supervisés par l'Institut National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INEFOP).