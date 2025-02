Congo-Brazzaville: Arts martiaux - Les fédérations de close combat, Tonfa et Kyuksul lancent leur saison sportive

Les dirigeants, techniciens et athlètes des Fédérations congolaises de close combat et disciplines associées (Fécoclose-Da), de kyuksul et de tonfa ont participé, le 15 février, au lancement officiel de leur saison sportive, de facon conjointe, au centre de formation Gothia.

Après l'organisation des assemblées générales constitutives des Fédérations congolaises de hapkido, de kyuksul et de tonfa, et la tenue des assemblées générales ordinaires et électives de la Fécoclose-Da en date du 25 janvier 2025, le tour est revenu aux dirigeants des trois fédérations de donner le coup d'envoi des activités sportives.

Cette initiative commune s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde de l'esprit de la grande famille mettant ainsi un accent particulier sur les notions du vivre-ensemble, du développement harmonieux des disciplines respectives, de la cohésion et de la solidarité sportive inter-fédération durable. Ainsi, le mot d'ouverture prononcé par le président Sylvain Mampouya de la Fécoclose-Da, au nom des trois présidents des fédérations, des prestations et démonstrations de chaque discipline, a permis aux participants de decouvrir et apprécié le niveau des athlètes.