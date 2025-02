Congo-Brazzaville: PME et Artisanat - Lancement de la caravane de l'entrepreneuriat à Ouesso

La ministre des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a lancé le 19 février la caravane de l'entrepreneuriat à Ouesso, dans le département de la Sangha, en faveur des porteurs de projets de cette localité à multiple potentialités sur le thème « Jeunes, osez entreprendre ».

Après Ignié, Kintélé, Djambala, Gamboma, Ngo, Owando, Ewo et Oyo, la caravane de l'entrepreneuriat vient d'être lancée à Ouesso. « Elle est un processus visant à accompagner et faire émerger les initiatives privées des jeunes », a indiqué la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, dans son mot de circonstance, en présence notamment du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.

Cette caravane consiste donc à inciter à l'entrepreneuriat en suscitant les vocations au sein de la couche juvénile ; à mettre à la disposition des habitants des localités visitées des informations utiles à la création des entreprises ; à identifier les besoins en renforcement des capacités des porteurs de projets et des entrepreneurs dans ces localités et les profiler.

La ministre Jacqueline Lydia Mikolo a appelé les jeunes de la Sangha, porteurs de projets et chefs d'entreprise, à saisir les opportunités que présente la caravane en tenant des ressources dont regorge le département : eau, foret, sol, sous-sol, surtout la culture du cacao, du café, « produits qui peuvent être transformés sur place pour une valeur ajoutée certaine», a-t-elle souligné.

Ainsi, ces jeunes vont allonger la liste des bénéficiaires de la caravane de l'entrepreneuriat. « A ce jour, nous avons pu enrôler 4187 personnes dont 2157 hommes et 2030 femmes. Nous avons formé 1952 personnes dont 1366 hommes et 586 femmes dans divers secteurs d'activité », a fait savoir la ministre des PME et de l'Artisanat.

Il convient de préciser que la caravane de l'entrepreneuriat ne laisse aucun porteur de projet au bord de la route. « Nous osons croire qu'ici à Ouesso, les femmes ainsi que les personnes vivant avec handicap, emboiteront le pas de ceux des localités visitées par la caravane, et participeront massivement à cette initiative pour ne pas laisser passer cette opportunité qui s'offre à eux, car au travers la caravane, ils trouveront une opportunité unique d'être soutenu, guidé, épaulé et formé, dans le but de mieux se préparer pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat », a souligné le directeur général de l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises, Aimé Blanchard Linvani.

Visite de terrain

Après la cérémonie de lancement officiel de la caravane de l'entrepreneuriat à Ouesso, la ministre des PME et de l'Artisanat a effectué une descente au centre agro-pastoral Beer Scheba NDK pour se rendre compte du travail qui s'y fait. Ce centre forme, en effet, les jeunes en agriculture, élevage et maraîchage. Il accueille par ailleurs les élèves du lycée agricole pour les stages.