Congo-Brazzaville: Production de la farine - Les minotiers dénoncent la multiplicité des taxes fiscales

Les sociétés de production de la farine de blé au Congo battent de l'aile ces derniers mois à cause, entre autres, de la multiplicité des taxes fiscales et du déficit énergétique. Elles ont exprimé leur ras-le-bol au ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes, le 19 février à Brazzaville.

Cinq minoteries en activité au Congo ont été conviées à cet échange avec le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé. Il s'agit, entre autres, du grand Moulin du Congo de 700 tonnes de capacité de production, du Moulin Phare du Congo d'une capacité de 300 tonnes et du Grand moulin du Kouilou d'une capacité installée de 250 tonnes.

Dans les échanges, ces meuniers ont présenté au ministre une kyrielle de problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien et qui empêchent leurs structures à se développer. Leur premier obstacle concerne le déficit en électricité. En effet, depuis que le pays connaît de sérieux problèmes d'électricité, les minoteries tournent au ralenti, incapables de produire à plein régime afin de combler la demande et de faire le profit.

A côté du manque d'électricité se greffe la sempiternelle pénurie de carburant qui sévit dans le pays depuis des longs mois. Pour garantir leur épanouissement, les meuniers appellent le gouvernement à trouver des solutions idoines afin de leur éviter de mettre la clef sous le paillasson.

Au plan administratif, les producteurs de la farine fustigent la multiplicité des taxes fiscales prévues dans la loi de finances 2025, qui risqueront de plomber de plus bel leurs entreprises, comme dit un adage : "Trop d'impôts tue l'impôt".

« Le ministre a invité les producteurs de farine et de l'aliment de bétail pour débattre des difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre métier. Celles-ci se résument au manque de carburant, d'électricité et à la mauvaise relation avec les administrations fiscales. Nous poursuivrons les discussions avec lui selon son calendrier afin de trouver un compromis », a expliqué le directeur général du grand Moulin de Pointe-Noire, Prince richard. Pour sa part, le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé a dit avoir bien noté leurs doléances et promis que les deux parties trouveront un compromis de manière que personne ne soit perdant.