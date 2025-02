Congo-Kinshasa: Les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ... exigent le retrait immédiat de l'armée rwandaise

Le Groupe de contact international pour la région des Grands lacs, auquel participent des représentants de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l'Union européenne, demande à l'armée rwandaise (FDR) de se retirer sans plus attendre de la RDC.

Dans une déclaration publiée ce mercredi 19 février, ce groupe exprime sa plus vive préoccupation en ce qui concerne la situation dans l'est de la RDC. Il souligne par ailleurs qu'il ne saurait y avoir de solution militaire au conflit et appelle les parties à donner la priorité à un engagement diplomatique et politique.

« Nous condamnons vigoureusement l'offensive continue du M23/de l'Alliance Fleuve Congo (AFC) et de la Force de défense rwandaise (FDR) dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, ainsi que la prise récente de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu. Nous appelons le M23/AFC à cesser immédiatement leur offensive et à se retirer de l'ensemble des territoires dont ils ont pris le contrôle, y compris de la ville et de l'aéroport de Goma», indique la déclaration.

Selon ces pays, l'offensive continue du M23/AFC et de la FDR compromet les efforts régionaux de paix. Ils exhortent toutes les parties à appliquer « sans délai ni condition le cessez-le-feu » et appellent tous les groupes armés, dont le M23, à déposer les armes et à renouer le dialogue afin de mettre fin à la violence et de protéger les populations civiles.

Le Groupe de contact international pour la région des Grands lacs condamne avec la plus grande fermeté les violations graves du droit international humanitaire et des droits humains.

Il souligne qu'il est impératif que l'intégralité des accusations de violations et d'abus fassent l'objet d'enquêtes approfondies, que les victimes soient reconnues et soutenues et que les responsables répondent de leurs crimes.