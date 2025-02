Tchad: Des appels à étendre la lutte contre l'insécurité au pays

Après l'opération de l'armée contre Boko Haram, les habitants de Moundou appellent les autorités à intensifier la lutte contre l'insécurité et la radicalisation partout à travers le Tchad.

Au Tchad, le gouvernement dit avoir résolu la menace que constitue Boko Haram à travers une opération menée par l'armée et qui a abouti à la mort de nombreux combattants de ce groupe terroriste.

L'opération haskanite menée par l'armée tchadienne a permis de détruire les sanctuaires de la secte Boko Haram du territoire tchadien selon le porte-parole de l'État-major général des armées, le général Chanane Issakha Acheik.

Une action vivement saluée par les habitants de Moundou. Cependant, les habitants de la capitale économique du pays invitent les autorités à déployer des moyens similaires pour lutter contre les poches d'insécurité qui continuent de menacer certaines localités tchadiennes.

L'Etat doit redoubler d'efforts

L'un des habitants estime que "l'Etat doit encore faire des efforts. Il faudrait que l'Etat soit en mesure aussi de protéger la population à l'intérieur du pays". Un autre dit se réjouir "de la fin des opérations annoncées mais face à ces poches aussi grandissantes d'insécurité qui n'ont que perduré jusqu'à aujourd'hui, il faudrait redéployer cette opération dans d'autres terrains sécuritaires qui demeurent des priorités mais qui ne sont pas privilégiés par le gouvernement. L'insécurité au Tchad n'est pas seulement liée à la question de la guerre ou d'agression armée, mais c'est aussi la question du conflit grandissant entre les deux grandes communautés qui forment le pays, la communauté d'agriculteurs et d'éleveurs".

Si ces opération militaires visent à protéger le territoire des menaces extérieures, le sociologue Richard Djimrabeye déplore des insuffisances qui permettent la prolifération d'activités inacceptables.

Il estime que "la plupart des actions entreprises visent l'ennemi qui vient de l'extérieur et également à permettre de consolider l'image sur le plan international. Mais à l'intérieur il y a des insuffisances qui font place à des activités d'enlèvement, de torture, de conflits intercommunautaires. Selon moi, avant d'afficher une image quelconque il va falloir faire un nettoyage à l'intérieur, à savoir le règlement des conflits internes et la prise des dispositions nécessaires pour la libre circulation des biens et des personnes".

Lutter contre la radicalisation

Pour le Président national du parti pour le Rassemblement et le Développement intégré du Tchad, Nodjikodem Marc, il est essentiel de développer, au-delà de la force militaire, des stratégies politiques robustes et inclusives qui permettront de traiter les causes profondes du radicalisme dans la société.

Nodjikodem Marc estime qu'"il va falloir au-delà de cette opération, qui a déjà porté fruit et qui a pu atténuer les effets de ce banditisme sur notre territoire, développer des stratégies politiques pour faire la réconciliation entre les acteurs politiques, il faut que tous les citoyens tchadiens, tous les leaders politiques arrivent à une réconciliation. Il faut résoudre les grands problèmes de la nation".

Selon le porte-parole de l'État-major général des armées, le général Chanane Issakha Acheik, cette l'opération Haskanite a conduit à la neutralisation de 297 terroristes.