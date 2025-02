Congo-Kinshasa: Alors que la Belgique envisageait la revue de son programme bilatéral, le Rwanda suspend sa coopération

La Belgique annonce, à travers son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prevot, avoir pris acte, le 18 février, de la décision du Rwanda de suspendre le programme de coopération bilatérale avec la Belgique.

« Suite à la violation de l'intégrité territoriale de la RDC et de la Charte des Nations unies par le Rwanda, la Belgique s'est exprimée clairement pour une approche plus ferme à l'égard de Kigali et était en train de faire la revue de l'ensemble de son programme bilatéral, comme je l'avais annoncé à plusieurs reprises. Ceci aurait débouché sur des mesures relatives à notre coopération que le Rwanda anticipe à présent. Nous souhaitons que le processus de suspension se déroule de façon la plus professionnelle possible pour préserver les acquis de notre coopération de longue date au bénéfice de la population rwandaise, qui n'a pas à pâtir de cette suspension », a affirmé Maxime Prevot.

Avec ses partenaires, la Belgique promet de poursuivre ses efforts visant à conscientiser et mobiliser la communauté internationale et trouver une solution pacifique au conflit dans l'Est de la RDC, qui soit ancrée dans le droit international.

Le Rwanda accuse la Belgique de mener une campagne agressive, aux côtés de la RDC, visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement, y compris auprès des institutions multilatérales.

« La Belgique a pris une décision politique en choisissant un camp dans ce conflit, ce qui est son droit, mais politiser le développement est fondamentalement inacceptable. Aucun pays de la région ne devrait voir son financement au développement compromis à des fins de pression politique.

Des mesures punitives et unilatérales ne peuvent être perçues que comme une ingérence extérieure injustifiée, qui affaiblit le processus de médiation dirigé par l'Afrique et risque ainsi de retarder la résolution pacifique du conflit. En conséquence, le Rwanda suspend le reste du programme d'aide bilatérale 2024-2029 avec la Belgique », indique le communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères et Coopération internationale.