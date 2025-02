Sénégal: Assainissement - Un acteur annonce la mise en place d'un projet intitulé 'une ville, une station de traitement de boue de vidange'

Kampala (Ouganda) — Le président de l'Association panafricaine des acteurs de l'Assainissement, Ibra Sow, a annoncé mercredi à Kampala, en Ouganda la mise en place d'un grand projet intitulé "une ville, une station de traitement de boue de vidange" destiné à solutionner les problèmes d'assainissement des villes du continent.

"Actuellement, +une ville, une station+ est un projet qui peut sous-entendre même, +un département, une station+ parce que des pays comme le Sénégal ont dépassé une ville, une station. Le Sénégal, a 18 stations de boues de vidange et est en train de passer à 30 autres (...) alors qu' il y a des pays où, il n'existe pas de station de traitement de boue de vidange", a-t-il dit.

Ibra Sow intervenait à la fin d'une session qui a enregistré la participation de maires, de partenaires techniques, d'experts et responsables d'organisations oeuvrant dans le secteur de l'Assainissement. Cette rencontre entre dans le cadre du 22ème Congrès international et l'exposition de l'Association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA) qui se tient du 16-20 février 2025 à Kampala (Ouganda).

Cette édition est placée sur le thème: "Eau et Assainissement pour tous: un avenir sûr pour l'Afrique".

Selon M. Sow, il est nécessaire de bien informer les acteurs, les maires, et amener en particulier les pouvoirs publics à prendre des décisions concernant la mise en place de stations de traitement de boues de vidange et ne surtout pas laisser cette tache à la municipalité "pas assez puissante" pour pouvoir réaliser ces types d'ouvrages.

"Nos défis, aujourd'hui, a-t-il indiqué, c'est informer, sensibiliser mais aussi et surtout, trouver des solutions de financement aux problèmes d'assainissement en Afrique ».

»Il y a des institutions financières pour cela mais, il faut savoir comment aller vers ces fonds pour les décrocher", a expliqué le président de l'Association panafricaine des acteurs de l'Assainissement.

Il a estimé que les maires devraient davantage participer aux rencontres dédiées à l'assainissement pour être mieux outillés sur ces questions-là.

"Ces maires auront lors de ces rencontres assez d'informations pour la maintenance et l'entretien de leurs stations de traitement de boues de vidange, en plus de savoir comment trouver des financements pour leurs programmes d'assainissement", a-t-il avancé.

Le congrès international et l'exposition de l'AAEA rassemblent les parties prenantes et les principaux contacts du secteur conventionnel de l'eau et d'autres secteurs. Il est l'un des principaux événements du calendrier du secteur de l'eau.

L'AAEA est une association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l'eau potable, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique. L'organisation compte plus de 237 membres, dont 100 sont des opérateurs publics de plus de 40 pays à travers le continent.