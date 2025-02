Sénégal: Le 22-ème Congrès international et exposition de l'AAEA, « une réelle opportunité » de rencontres (élu)

Le 22ème Congrès international et exposition de l'association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA), organisée à Kampala, la capitale ougandaise (16-20 février), est "une réelle opportunité" d'échanges et de contacts entre municipalités et partenaires", a déclaré mercredi, Cheikh Diop, maire de Pikine Ouest (banlieue de Dakar).

"Nous participons à un congrès international et une exposition sur l'eau et l'assainissement. C'est une réelle opportunité pour les municipalités d'échanger entre elles et surtout d'entrer en contact avec les partenaires", a-t-il estimé.

Le maire de Pikine Ouest s'entretenait avec l'envoyé spécial de l'APS, à la fin d'une session organisée à l'intension des maires à l'occasion du 22ème Congrès international et exposition de l'association Africaine de l'AAEA, axé sur le thème : "Eau et Assainissement pour tous : un avenir sûr pour l'Afrique".

"C'est une opportunité pour les communes de traiter de sujets aussi importants. Nous venons de participer au forum des maires, sur le projet +une ville, une station de traitement+ qui a eu un vrai engouement auprès des maires présents", a dit Cheikh Diop.

Il a dit vouloir oeuvrer pour que les sujets d'accès à l'eau et à l'assainissement soient traités avec des solutions.

Le congrès international et l'exposition de l'AAEA rassemblent les parties prenantes et les principaux contacts du secteur conventionnel de l'eau et d'autres secteurs. Il est l'un des principaux événements du calendrier du secteur de l'eau.

L'AAEA, est une association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l'eau potable, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique.

L'organisation compte plus de 237 membres, dont 100 sont des opérateurs publics de plus de 40 pays à travers le continent.