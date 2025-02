Burkina Faso: Les agriculteurs optimisent leurs pratiques agraires avec des outils météorologiques innovants

communiqué de presse

LES POINTS MARQUANTS

Le projet Burkina Faso Hydromet, initié en 2023, soutient l'installation de 9 700 pluviomètres paysans afin d'aider les habitants des zones rurales à optimiser la gestion des campagnes agricoles.

Doté d'un budget total de 33 millions de dollars, ce projet quinquennal vise également à améliorer et rendre plus accessibles les services hydrométéorologiques, climatiques et d'alerte précoce pour les communautés concernées à travers le pays.

Au total 9 700 bénéficiaires ont été formés et dotés de pluviomètres par la Croix-Rouge Burkinabè et l'Agence nationale de la météorologie du Burkina Faso. Ces bénéficiaires joueront un rôle de relais au sein de leurs communautés pour partager les connaissances et pratiques relatives à ces outils.

Des agriculteurs de la région des Balés au Burkina Faso ont suivi une formation sur l'implantation et l'usage des pluviomètres paysans, organisée par la Croix-Rouge Burkinabè (CRBF) et l'Agence nationale de la météorologie du Burkina Faso (ANAM). Cette initiative, mandatée par le projet Hydromet Burkina Faso, vise à enseigner l'utilisation de cet outil simple, et permettre aux personnes formées d'en faire bénéficier leurs communautés.

Auparavant au village, c'était un peu la loterie, si on peut dire, parce qu'on semait quand il y avait une petite pluie et bien souvent toute la semence était perdue. On perdait du temps, de l'énergie mais en retour on ne voyait rien dans les champs. Avec le pluviomètre, on peut être certain que l'eau recueillie nous permettra de semer au bon moment et d'avoir des résultats. Adama Elola, Agriculteur à Boromessi, Siby

Les formations, dispensées dans tout le pays, visent à renforcer les capacités des communautés dans l'utilisation des produits météorologiques et agrométéorologiques. L'objectif est de les aider à identifier le profil agro-climatique de leur province pour déterminer efficacement les dates de début et de fin de la saison de pluie. Cette méthode permet de déterminer les intrants les mieux adaptés à leur contexte spécifique. Les formations se sont déroulées dans la région du Plateau Central du Burkina Faso à Boussé, Ziniaré et Zorgho ainsi que Gaoua (Poni, Diebougou, Noumbiel et Ioba), Dedougou Boromo, Manga et Koudougou.

Quel rôle jouent les pluviomètres ?

D'après l'Organisation mondiale de la météorologie et l'UNESCO, le pluviomètre est un « instrument de mesure de la hauteur de précipitation en un point donné. » Il permet donc de mesurer la quantité de précipitations tombées en un point spécifique pendant une période définie.

Si cette activité a été un succès, au niveau de chaque commune, c'est parce qu'un agent d'agriculture, un volontaire de la Croix-Rouge et un représentant des organisations paysannes ont été formés afin d'être des relais et d'accompagner les agriculteurs et agricultrices dans l'implantation et le suivi des pluviomètres paysans. Par ailleurs, les informations recueillies sur toute l'étendue du territoire seront transmises à l'Agence nationale de la météorologie, pour constituer une base de données à l'échelle nationale. Illiassa Sawadogo, Point focal du projet Hydromet à la Croix Rouge

Le projet Hydromet permettra ainsi d'améliorer la fiabilité des prévisions météorologiques à travers différents soutiens à l'Agence nationale de la météorologie, la Direction générale des ressources en eau, et le Système d'alerte précoce au niveau du ministère en charge de l'Agriculture.

Pourquoi cibler les communautés rurales ?

Les événements climatiques enregistrés au Burkina Faso deviennent de plus en plus imprévisibles, fréquents et intenses entrainant des conséquences considérables sur la vie et les moyens de subsistance des communautés rurales, notamment avec des risques d'insécurité alimentaire et hydrique. Les répercussions forcent également les populations les plus touchées à se déplacer.

Pour remédier à cette situation, le Burkina Faso a bénéficié d'un financement du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds vert pour le climat dans le cadre du projet de renforcement de la résilience climatique (Hydromet). Doté d'un budget total de 33 millions de dollars, ce projet vise à aider les bénéficiaires à adapter leurs modes de vie et leurs moyens de subsistance face à l'évolution du climat, afin de se protéger contre les risques croissants de catastrophes liées par le changement climatique.

Pour améliorer la fourniture des services hydrométéorologiques aux utilisateurs finaux, le projet Burkina Hydromet en collaboration avec l'Agence nationale de la météorologie a acquis et distribué 9 700 pluviomètres à travers le pays pour les producteurs paysans.

Nous avons bénéficié de pluviomètres paysans de la part du projet Hydromet. Ils nous seront très utiles car cela permettra de mesurer la quantité d'eau tombée et en fonction de cela nous sauront à quel moment semer, quel type de semences utiliser afin de limiter les pertes. Avant ces pluviomètres paysans, nous semions au hasard et faisions de grandes pertes au moment des récoltes. Nous sommes très reconnaissants du projet car grâce à lui nos activités agricoles connaitront une amélioration. Joséphine Naissa, Productrice à Binde

Pendant trois semaines, une équipe de l'unité de gestion du projet Burkina Hydromet, accompagnée de la presse nationale, a parcouru le pays pour interviewer des formateurs et producteurs sur l'utilisation du pluviomètre paysan et la collecte de données pluviométriques. Cette campagne a permis de sensibiliser de nombreuses personnes.