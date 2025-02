Madagascar: Surveillance des environnements côtiers - Les écoles et les communautés locales, main dans la main

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique d'Education relative à l'Environnement pour le Développement Durable (PErEDD, 2013), le programme Sandwatch, spécifique pour les régions côtières, est un processus éducatif par lequel des élèves, des enseignants et des communautés locales travaillent ensemble pour surveiller les environnements côtiers, identifier et évaluer les menaces et développer des approches durables pour y faire face.

Réseau. Lancé par l'UNESCO en 2001, le programme Sandwatch est devenu un programme international dans 50 pays. Depuis 2007, Madagascar a déjà fait des avancées en matière d'ErEDD à travers le Kit MAD'ErE écorégion marin, initié avec GIZ PAGE2 et WCS Paysage Marin.

Formations

Conscient que ces deux programmes sont complémentaires, un atelier de partage et d'élaboration des dispositifs de formation Sandwatch et kit MAD'ErE s'est tenu dernièrement à Antaninarenina sous l'égide de la Commission Nationale Malgache pour l'UNESCO (ComNat UNESCO) et le Centre de Recherche en Éducation Environnementale (CREE), avec le soutien du Projet deRECOS.

A l'issue de l'atelier, les deux approches vont être vulgarisées au niveau des écoles pilotes de la région Menabe. Les formateurs du programme Sandwatch et kit MAD'ErE vont alors dispenser des formations en cascades pour les enseignants de cinq établissements scolaires : EPP Nosikely, EPP Morondava, EPP Betania, CEG Centre et CEG Ankisirasira.