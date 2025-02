Sénégal: 22-ème Congrès de l'AAEA - Des équipements hydrauliques et d'assainissement de dernière génération exposés à Kampala

Des équipements d'assainissement, de distribution d'eau de dernière génération sont exposés depuis 72 heures à Kampala, la capitale de l'Ouganda, à l'occasion du 22ème Congrès international et l'exposition de l'association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA).

Cette rencontre qui se tient du 16 au 20 février est placée sous le thème : "Eau et Assainissement pour tous : un avenir sûr pour l'Afrique".

Les exposants venus de plusieurs pays d'Afrique, et d'autres continents, mettent en exergue les qualité de ses matériels qu'ils jugent aptes à aider les pouvoirs publics et Collectivités territoriales, à trouver des solutions à leurs problèmes d'assainissement.

El Hadji Malick Fall, un Sénégalais, responsable Afrique de l'Ouest du groupe espagnol, "Molecor", spécialisé dans la fourniture de solutions d'hydraulique et d'assainissement, participe à l'exposition ouverte depuis lundi.

"Nous présentons, ici, une nouvelle technologie de tuyauterie sous pression. Nos tuyaux que nous exposons ici sont garantis pour une durée de 50 ans. Ces tuyaux pourront véritablement aider les Etats Africains à ne plus les remplacer sur 50 ans. Cet investissement qui va se faire, est un investissement durable", a-t-il expliqué.

M. Fall, basé à Dakar, la capitale sénégalaise, a fait savoir qu'il travaille beaucoup plus avec le Port autonome de Dakar (PAD) qui renouvelle son réseau ancien avec du bi-orienté, chaque année.

Il indiqué que son entreprise est train de voir comment travailler avec la SONES (Société nationale des eaux du Sénégal), et la SEN'EAU. "Et on sait que notre tuyauterie pourrait beaucoup aider ces entreprises", a assuré M. Fall.

L'exposant burkinabé, Baudin Blaodekissi, responsable en Afrique l'Ouest, chargé du service commercial de Bessac Afrique, propose des techniques de micro-tunnels servant à drainer de l'eau pluviale et d'assainissement en gravitaire.

Il a expliqué que dans certains pays d'Afrique, surtout côtiers, confrontés aux inondations, l'étalement urbain fait qu'on ne peut plus détruire des routes ou casser des maisons vu le lourd coût d' indemnisation. "Dans ce cas, les techniques de micro-tunnels en gravitaire seraient la bonne solution", a-t-il vanté.

Il a renseigné que son entreprise est intervenue dans un projet aux Mamelles à Dakar, avec Eiffage, mais aussi en Côte d'Ivoire et regarde vers le Togo et le Bénin.

Joe Christopher Malembeti, d'origine centrafricaine, expose pour Tecofi, une société française spécialisée en robinetterie et accessoires de raccordements.

"Nous faisons 70% de nos activités à l'international et travaillons beaucoup en Afrique de manière générale. Nous intervenons en Ouganda, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin sur des projets d'accès à l'eau, transmission sur les projets de conduite d'eau et station d'épuration d'eaux usées", a-t-il indiqué.

Le congrès international et l'exposition de l'AAEA rassemblent les parties prenantes et les principaux contacts du secteur conventionnel de l'eau et d'autres secteurs. Il est l'un des principaux événements du calendrier du secteur de l'eau.

L'AAEA est une association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l'eau potable, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique.

Cette organisation compte plus de 237 membres, dont 100 sont des opérateurs publics de plus de 40 pays à travers le continent.