Burkina Faso: 22e congrès international de l'eau et de l'assainissement - Des chercheurs exposent leur savoir-faire

Au 22e Congrès international de l'eau et de l'assainissement et exposition, des stands d'exposition sont été dressés en vue de permettre aux acteurs de l'eau présenter leur savoir-faire.

A ce 22e Congrès international de l'eau et de l'assainissement et exposition qui se tient du 16 au 20 février à Kampala en Ouganda, deux espaces ont été aménagés pour des exposants. En effet, des sociétés nationales de distribution d'eau, des chercheurs, des ONG, des privés, entre autres, exposent leur savoir-faire. Du matériel de maintenance au

solutions innovantes en passant du matériel de forage et des équipements, de traitement de l'eau et des boues de vidanges, ce sont des milliers de stands qui s'étendent à perte de vue. C'est aussi, le lieu pour des rencontres « B to B », la recherche de partenaire financier.

A cet effet, le ministre de l'Eau et des Forêts de la Côte-D'ivoire, Laurent Tchagba, le seul ministre de l'Afrique de l'Ouest présent à cet évènement, a visité ce 18 février les stands. Il est allé féliciter et encourager tous ces acteurs qui oeuvrent pour l'atteindre de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. « Ce sont des innovations, des solutions et du savoir faire qui sont présentés ici dans ces stands. Cela montre que les choses bougent même s'il y a encore des défis à relever », a-t-il indiqué.