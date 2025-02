Guinée: Kidnapping d'Abdoul Sacko - « On s'attendait, parce qu'on recevait des menaces à tout moment », réagit Me Almamy Samory Traoré

Almamy Samory Traoré, avocat de Abdoul Sacko a réagi ce mercredi 19 fevrier 2025 suite à l'enlèvement de son client. Il a entamé en disant que ce kidnapping n'a pas été une surprise pour eux, car ils avaient déjà déposé une plainte pour menace et disparition forcée au niveau du procureur près le tribunal de Dixinn.

<< Nous attendions à ça, parce que nous avions déjà déposé une plainte pour menace et de disparition forcée au niveau du procureur de Dixinn. Donc, on s'attendait, parce qu'on recevait des menaces à tout moment. C'est un cas qui est similaire à beaucoup d'autres cas. Donc, déjà sur les lieux, des déclarations que j'ai reçu de part et d'autres de sa famille, du voisinage nous conduisent à exclure tout hypothèses du banditisme.

C'est claire que, ceux qui sont venus l'enlevé étaient des personnes encagoulés et qui étaient effectivement en tenues et d'autres avec des armes et plusieurs pick-ups, parce qu'ils étaient très nombreux, une dizaine. Donc, je pense que ça s'est passé à un moment où le voisinage même d'abord a été interpellé, certains ont été arrêté, ligoté pour leur demander d'indiquer le domicile de Mr Abdoul en leur montrant même sa photo >>, a expliqué l'avocat.

Il poursuit en soulignant que le mode opératoire a été extrêmement dangereux.

<< Le mode opératoire est extrêmement dangereux. N'ayant pas pu d'enfoncer la porte, ils ont perforé le plafond pour entrer dedans, c'est là qu'ils l'ont interpellé, le giflé, ligoté et l'emporté. Lorsque j'ai appelé le procureur de Dixinn, de ce que j'ai pu comprendre de ma communication avec lui, il n'était pas informé, il était surpris de cette situation, et je lui ai dis arrivé sur les lieux, je vais recueillir plus d'informations et puis le remonter à son niveau.

Après, nous allons nous rendre dans les différents services de la gendarmerie et de la police. Et nous espérons que nous allons le retrouver dans ces lieux là. Il ne faudrait pas que la longue liste de disparition forcée puisse s'allongée. Parce que Abdoul n'est pas un bandit et il n'est pas en conflit avec qui que ce soit, il n'a pas besoin de se caché, qu'on vient le cueillir, et ce n'est pas non plus un homme riche qu'on va venir chez lui pour dérober >>, a-t-il souligné.

Il clôt ses propos en interpellant les autorités de prendre leurs responsabilités afin que Abdoul Sacko puisse retrouver sa famille.