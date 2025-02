Guinée: Enlèvement d'Abdoul Sacko - Le Forum des Forces Sociales exige sa libération immédiate et sans condition

Le Forum des Forces Sociales de Guinée a animé ce mercredi 19 février 2025 une conférence de presse sur le thème << Déclaration sur l'enlèvement de Abdoul Sacko, coordinateur du FFSG >>, à la maison de la presse de Guinée.

Salon Ibrahima Ballaya Diallo, membre dudit Forum, cet enlèvement constitue une grave atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés civiles en Guinée.

Cet activiste de la société civile guinéenne a tout de même dénoncé ce kidnapping d'Abdoul Sacko avant d'exigé entre autres aux assaillants sa libération immédiate et sans condition.

<< Cet acte constitue une grave atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés civiles en Guinée. Il intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des enlèvements et des intimidations à l'encontre des acteurs de la société civile, qui oeuvrent pour le retour à l'ordre constitutionnel et à la défense des droits humains. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette disparition forcée et exigeons: la libération immédiate et sans condition d'Abdoul Sacko; Des explications claires des autorités sur les circonstances de son enlèvement et de son lieu de détention; La fin des actes d'intimidation et de harcèlement contre les militants de la société civile en Guinée >>, a exigé l'activiste.

Il poursuit en lançant une invite à la communauté internationale et aux organisations de défense des droits de l'Homme.

<< Par ailleurs, nous appelons également la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et les partenaires de Guinée à prendre position et à exercer toutes les pressions nécessaires pour garantir la sécurité et la liberté des acteurs engagés dans la promotion de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. La Guinée ne doit pas sombrer dans l'arbitraire et la terreur. Néanmoins, nous resterons mobilisés pour obtenir la vérité et la justice pour Abdoul Sacko et tous ceux qui subissent les attentes à leurs droits et libertés >>, s'est-t-il engagé.

À rappeler que cet activiste de la société guinéenne a été enlevé à son domicile dans la nuit du mardi à ce mercredi 19 février 2025 aux environs de 04 du matin par des individus lourdement armés.