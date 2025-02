Cameroun: La revue nouvelle pensée africaine - Vibre à penser la nouvelle vision du continent

C'est ce qui ressort du tout premier numéro de la revue internationale des sciences, cultures et patrimoines " la nouvelle pensée Africaine que vient de commettre les éditions du Cerdotola ( Centre International de Recherche et de Documentation sur les Traditions et les Langues Africaines ) dont la présentation officielle s'est tenue ce 19 février dans les collines du savoir de l'université de Ngoa Ekelle.

C'est grâce à "la pensée" que le combat de l'indépendance du peuple africain a été effective pour reprendre les dires du secrétaire exécutif du Cerdotola le pr. Charles Binam Bikoï

La Nouvelle Pensée Africaine ( NPA) est une pensée qui vise à réorienter le continent sur une stratégie décoloniale.

À titre de rappel, la genèse de cette parution émane du congrès organisé par le Cerdotola tenu en octobre 2022 au palais des congrès de Yaoundé où à l'issue de ses assises l'idée des contributeurs a été émise celle de la Nouvelle Pensée Africaine secouée par les bouleversements géopolitiques, économiques, socio- Culturel etc .

Nouvelle Pensée Africaine ( NPA) théâtre de la rencontre de ce 19 février , cette revue internationale se positionne comme un outil clé pour l'avenir du continent africain de part les contributions significatives des contributeurs de haut volt. ( 13 au total) .

C'est sous l'encadrement du directeur de publication Charles Binam Bikoï , par ailleurs secrétaire exécutif du Cerdotola. Elle soulève quelques points clés que nous avons jugés opportuns pour nos lecteurs , audimats de part la pertinence de leurs thématiques actuels, factuels et pérennes à savoir :

"La note sur les musées en Afrique dans la perspective de la nouvelle pensée africaine" émis par le sous directeur général culture de l'UNESCO Ernesto Ottone R.

Un point crucial aussi "repenser le statut de l'humanité avec la décolonisation et la relocalisation des oeuvres d'arts classique et contemporain africain" par l'universitaire Seloua Luste Boulbina et enfin

"l'avènement des Etats -Unis d'Afrique, désormais une question de survie pour le continent face au paroxysme des crises" par Cheikh Tidiane Gadio de l'institut panafricain de stratégies de Dakar .

QUE DÉGAGE CETTE REVUE.

D'après le concepteur de l'idée le pr. Charles Binam Bikoï, ce dernier problèmatise pour l'Afrique en ces termes un renouvellement des orientations en ce qui concerne les tensions entre pensée et gouvernement, entre savoir et pouvoir , entre le penser et l'agir politique. Il pose par ailleurs avec Fabien Eboussi Boulaga la nécessité d'une dialectisation plus poussée du passé et du présent pour en ressortir et retenir le vrai et le juste utilisable.

Pour être plus précis, la pensée, suppose alors de savoir pourquoi, sur quoi et comment philosopher, une théorie du penser correct et adéquat, qui implique de saisir la mission sociale à assigner à la pensée.

Le campus de l'Université de Yaoundé 1 ( Amphi 300) ce lieu de transmission des savoirs a pour objectif la réappropriation de notre patrimoine en vue d'un développement endogène , d'où le choix du vernissage de cette première revue Internationale des sciences, cultures et patrimoines . Cette revue savante qui a fait intervenir les intelligences du continent dans le but de présenter la vision alternative du monde et de la mondialisation pour enrichir le débat contemporain repose sous ces piliers : souveraineté, industrialisation, appropriation diverse etc.

Ladite cérémonie a connu la participation du recteur de l'Université de Yaoundé 1 Magloire Etoa, le ministre de la communication du Cameroun, René Emmanuel Sadi , pr Ebenezer Njoh -Mouelle, et bien d'autres parterre d'invités.

Nouvelle Pensée Africaine de 284 pages , rassemble 13 contributeurs de renom issus des quatre coins du monde pour repenser et valoriser les savoirs africains :

Pr Binam Bikoï - Secrétaire exécutif du CERDOTOLA

Théophile Obenga - Université de Paris

Pr Molefi K. Asante - Temple University, Philadelphia (USA)

Pr E. Njoh Moelle - Philosophe

Pr Dolisiane Ebosse - Université de Yaoundé I

Pr Grégoire Biyogo - Université Panafricaine, Paris

Pr Achille Mbembe - Université de Witwatersrand

Ernesto Ottone - Sous-directeur général Culture, UNESCO

Pr Remy Magloire Etoua - Recteur de l'Université de Yaoundé I

Dr Jean Eudes Biem - Coordonnateur de la rédaction

Reynaldo Anderson - Temple University, Philadelphia (USA)

Dr Cheick Tidiane Gadio - Président de l'Institut Panafricain de Stratégies.

En fin de compte, après quatre heures intenses de partage et d'échange le discours de réception du professeur Grégoire Biyogo , président du comité international des Savants Africains, membre du conseil scientifique est venu mettre un terme à cette cérémonie de présentation mondiale de la revue "Nouvelle Pensée Africaine" (NPA), disponible sur Amazon , et sur le site du Cerdotola.